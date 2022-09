LANA JE OD 12. GODINE SANJALA O KARIJERI PORNO GLUMICE: Kad je ušla u taj svet, upala U DEPRESIJU! Otkrila kroz šta je sve prošla

Nekadašnja porno glumica Lana Rouds kao mala je čeznula da živi život poput Plejboj zečica. Međutim, nakon što je ušla u svet filmova za odrasle, ponižavajuće scene koje je snimala još kao tinejdžerka, dovele su je do napada panike, depresije, pa i suicidnih misli.

Iako je u porno filmovima glumila svega osam meseci, ova 25-godišnja devojka kaže joj je to vreme ostavilo trajne ožiljke na psihi. Kaže da danas nema tog novca koji bi je naterao da se vrati u taj svet.

U međuvremenu je postala influenserka, a golišave fotografije i snimke je nastavila da deli na OnlyFans platformi. Nedavno je čak javnosti predstavila svog novog sina Majla na podkastu.

Opisujući svoju bivšu karijeru kao „doživotnu kaznu“ koja joj stalno visi nad glavom, priznala je ne može više da se krije od toga

– Gde god da odem, svi su videli kako me j*bu i jednostavno moram da dam sve od sebe da se izborim sa tim – rekla je ona u jednom od podkasta, prenosi Dejli star.

Njeno pravo ime je Amara Mejpl, poreklom je iz Čikaga i radila je kao striptizeta i hostesa pre nego što je prešla na porno filmove, o čemu je sanjala još od 12. godine.

Iako nikada nije bila prisiljena na neku scenu, Lana je rekla da se ponekad našla u pozicijama u kojima nije mislila da može da kaže „ne“.

– Ne kažem da je svaka scena koju sam uradila bila užasna. Ali postoji šačica koja je bila dovoljna da napravi štetu – rekla je ona.

Lana je izdvojila nekoliko momenata koji su joj ostavili ožiljke na psihi.

– Bilo je tri do pet koje su bile zaista traumatične za mene, bilo da se radilo o radu na setu sa nekim ko je bio prestar, ili pritisku da uradim nešto čega sam se plašila jer je bilo previše ekstremno. To definitivno može biti veoma traumatično – kazala je bivša glumica.

Ona je takođe u jednom intervjuu za časopis “Plejboj” rekla da je bilo nekih scena koje su joj izazvale napade panike pre snimanja, kao i da zna kolege i koleginice koji trpe doživotne fizičke posledice.

– Imala sam drugarice koje su toliko davili da su se onesvestile tokom scene. Dešavaju se zaista lude stvari koje oštećuju ljudima telo do kraja života.

Takođe se osvrnula i na perfidne metode kojima su je polako ubeđivali da radi nešto što inače nije htela.

– Možete da uđete u industriju i kažete “nikada ne bih radila geng-beng” ili “nikada ne bih uradila ovo”. To ti je jasno u samom startu. Ali agenti vam vremenom govore stvari da bi vas nekako, koju bih reč upotrebila... Naterali da radite više. Reći će vam stvari poput “Sve dobre k*rve to rade. Tako će te ljudi zavoleti. Ako uradiš ovo, moraš da uradiš to i to”. Ne želiš nikoga da izneveriš, tako da vremenom to i uradiš – rekla je Lana za “Plejboj”.

Ona poseban akcenat stavlja na činjenicu da se i dalje nije izvukla iz kandži svoje bivše profesije.

– Definitivno se na mesečnom nivou suočavam sa depresijom i samoubilačkim mislima zbog moje prošlosti u pornografiji – rekla je ona i dodala da je u međuvremenu postala dosta bogatija.

Naime, Lana kaže da bi na godišnjem nivou u porno industriji mogla da zaradi oko 100 hiljada dolara, dok je sa svojim prihodima od Instagrama i Only Fans-a postala multimilionerka.

