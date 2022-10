SVEKRVA ZABRANILA TRUDNICI DA JEDE! Uhvatila je za ruku i izgovorila reči od kojih ćete KIPTATI OD BESA: Kako je tako zla?!

Jedna trudnica je naišla na negodovanje svekrve kada je nabacila koji kilogram viška. Njen razumljiv odgovor na takvo ponašanje dolazi nakon što je prvi put primetila da joj mama njenog partnera daje manje porcije tokom poseta, ali se najviše naljutila kada joj je svekrva zabranila da jede tortu na sopstvenoj proslavi.

Šokantna priča izašla je na videlo nakon što se buduća mama oglasila na Redditu, gde je objasnila kako je sestra njenog muža priredila zabavu povodom iščekivanja bebe.

- Došla sam tamo i moja svekrva je bila zadužena da posluži hranu gostima - rekla je ona i nastavila:

- Služili su se samo kolači i sok. Ogladnela sam od priče i ustala da pojedem tortu. Čim sam stavila ruku na tortu, svekrva me je uhvatila za ruku i rekla da sam već dobila dovoljno težine i da ako nastavim da jedem toliko, njen sin ne bi bio zadovoljan "velikim moržem'.

Uprkos očiglednom šoku žene, kaže da ju je svekrva samo pogledala i da nije htela da se izvini, podstičući je na to da napusti zabavu.

- Njena ćerka me je zaustavila govoreći da ne mogu da odem usred žurke i da je tako osramotim - rekla je.

- Rekla sam joj da kaže mami da ode ako želi da ostanem, ali je samo rekla: "Jesi li luda? Ona je moja mama! Hoćeš da je izbacim pred svima?". Okrenula sam se i nastavila da hodam - zaključila je žena i otkrila da je kod kuće dočekao hladan tuš:

Naime, kada se vratila kući, otkrila je da njen muž nije podržavao njenu odluku, te ju je osudio zbog njene reakciije.

Rekla mu je da to njenom mišljenju nije beznačajno jer joj je bukvalno uskratila hranu i nije joj dala da jede.

- Rekao je „njegova mama je mislila dobro“ i da se otarasim ovog lako uvredljivog načina razmišljanja pre nego što ga prenesem na našeg sina - otkrila je ona.

Nesposobna da razreši njihovu svađu, trudna mama je otišla kod svoje porodice, a nije bila sigurna da li je preterala, pa je pitala korisnike društvenih mreža za savet.

I mnogi su požurili da osude muža i njegovu porodicu. „Kakav to čovek čuje da je njegovoj trudnoj ženi uskraćena hrana i ne samo da misli da je to u redu, već da treba da se izvini onome ko im je uskratio hranu?? To je suludo. Ovaj momak je mamin dečko. Zaista se nadam da ćete se razvesti njega“, prokomentarisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Trebalo bi da preispitaš svoj odnos sa mužem. Da li želite da se ovo dešava i u budućnosti?”

(Kurir.rs)

