ORGAZAM NA POROĐAJU 10 PUTA JAČI OD MORFIJUMA: Nakon TRAUMATIČNOG porođaja insturktorka joge ZAPALILA društvene mreže SAVETIMA

Dženi Marko (49), koja dolazi iz Toronta, godinama je radila kao instruktor joge. Nakon traumatičanog porođaja, odlučila je da sa drugim ženama podeli scvoj iskustva i postane trener porođaja. Praksa izazivanja orgazma tokom porođaja, koju ona predaje na časovima trudnoće, kombinuje jogu sa specijalizovanim vežbama disanja.

Trener Dženi kaže da vrhunac koji se doživi tokom porađaja može biti 10 puta jači od morfijuma. Prošle nedelje je dospela na naslovne strane brojnih magazina ali je i zapalila društvene mreže, nakon što je jedan od njenih klijenata izjavila da je doživela orgazmično blaženstvo dok je rađala svoje drugo dete.

-Pritisak je bio zaista prirodan i kontrakcije nisu bile toliko bolne. Nisam želela da taj osećaj prestane - priznala je 36-godišnja majka, inače polaznica Dženinog kursa za trudnice.

Orgazam 10 puta jači od morfijuma

Trener Dženi kaže da vrhunac koji se doživi tokom porađaja može biti 10 puta jači od morfijuma.

- Predajem orgazmički porođaj, što za mene znači rađanje u atmosferi radosti i poverenja - rekla je trener za "South Vest Newv Service".

Osim treninga Marko neretko i prisustvuje porođajima svojih klijentkinji.

- Nedavno sam prisustvovala kućnom porođaju svog klijenta koja je uspela da postigne ovo euforično stanje. Bilo je neverovatno.

- Učim žene da izađu iz svoje zone udobnosti, oslobode se svojih inhibicija i znaju šta im je potrebno u ovom trenutku - rekla je.

Marko objašnjava da za svakog klijenta ima individualno osmišljene vežbe, ali je uvek sve usmereno na buduću majku koja koristi svoje "porođajne hormone".

- Ako dozvolite da vaši hormoni rade za vas, onda možete ući u blaženo stanje - kaže trener.

- Bol tada nije tako intenzivan jer ste preplavljeni endorfinom i ne osećate strah. Kažu da su vam hormoni porođaja 10 puta jači od morfijuma.

Dženi podučava trudnice specijalnoj tehnici disanja i posebnim zvukovima tokom porođaja koji pomažu da se opuste vilica, karlica i grlić materice.

Trener takođe podstiče svoje klijentkinje, koje se spremaju za porođaj, na ples i kretanje.

- Čučanje, klečanje, ljuljanje napred-nazad su sjajni položaji za porođaj", rekla je instruktorka.

Dženi, koja vodi popularni TikTok nalog, priznaje da je porođaj različit za svaku ženu i da nisu svi njeni klijenti doživeli orgazam tokom porođaja svoje bebe.

- Ne može svaka žena ovo postići, ali ako to učinite, to vam može dosta olakšati porođaj.Moj cilj je da se pobrinem da žene budu zadovoljne svojim iskustvom porođaja, ma kako to izgledalo.

Orgazmički porođaj

Iskustvo koje je jedan od Dženinih klijenata opisala, poznato kao orgazmički porođaj ili ekstatičan trud, je verovanje koje implicira da neke žene mogu doživeti (ili više) orgazam tokom porođaja.

Orgazam može nastati bilo spontano ili kao rezultat masturbacije. To je zato što beba prolazi kroz delove tela koji su uključeni u seksualno zadovoljstvo, a hormoni se oslobađaju tokom porođaja, uključujući oksitocin, zbog čega se žena oseća dobro kao kada doživljava orgazam. Iako je orgazmično rođenje moguće, ono je takođe izuzetno retko. Jedna studija procenjuje da se javlja u samo 0,3 odsto.

Istraživanja su pokazala da orgazam povećava toleranciju na bol, što znači da vrhunac tokom porođaja može smanjiti bol povezan sa rođenjem bebe. Oksitocin, isti hormon koji daje zadovoljstvo orgazmu, takođe ublažava bol i povećava toleranciju na bol.

(Kurir.rs)

Bonus video:

12:22 Kalina Kovačević otkrila neverovatan detalj iz jedne predstave! Za 20 godina igranja ovog dela rodilo se 30 beba