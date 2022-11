AKO SE ZOVETE MILICA JOVANOVIĆ ILI POZNAJETE NEKOG POD TIM IMENOM: Velike su šanse za ulaz u GINISOVU knjigu REKORDA, evo i zašto

U Tokiju je nedavno oboren Ginisov rekord kada se na jednom mestu okupilo 178 ljudi sa istim imenom i prezimenom, a najveći skup ljudi sa istim imenom i prezimenom do kraja godine biće organizovan u Beogradu.

Prema podacima RZS, najčešće žensko ime u Srbiji je Milica, a najčešće prezime Jovanović. Da bi se oborio rekord iz Tokija, plan je da se do kraja godine u Beogradu okupi najmanje 180 žena, devojaka, devojčica sa imenom Milica Jovanović.

Jedna od organizatorki događaja Bojana Jakimov kaže da je Color Media Communications rešio da krene u avanturu obaranja Ginisovog rekorda.

„Rekord je skup najvećeg broja ljudi na jednom mestu sa istim imenom i prezimenom, ovog puta je to Milica Jovanović. Naš plan je da do decembra dođemo do brojke koja će preći 180, njih ćemo okupiti u jednom od beogradskih bioskopa“, kaže ona.

Jakimov je rekla da će im prevoz biti obebeđen ako ne žive u Beogradu, kao i da će biti pripremljeni prigodni pokloni za sve dame.

„Ideja je da puštamo pesme u kojima se spominje tradicionalno srpsko ime Milica, u planu je veliki program za taj događaj“, kaže.

Pozvala je sve Milice Jovanović da im se pridruže.

„Imaju više opcija da stupe sa nama u kontakt, mogu nam se javiti preko društvenih mreža, a mogu i na mejl adresu maja.guzijan.cpg@gmail.com. Putem tog mejla mogu dobiti sve dalje potrebne informacije“, kaže Jakimov.

Rekord je 2005. držan na ime Marta Stjuart, 164 žene su bile na skupu, sada u subotu je oboren u Tokiju kada je bilo 178 muškaraca sa imenom Hirokazu Tanaka, a Jakimov kaže da „idemo stepenik dalje“.

„Želimo da dođemo do brojke od 180 i više, zavisi od prijava, koje su već krenule da stižu. Pozivamo Milice Jovanović da nam se jave i pridruže u ovoj veseloj avanturi“, kaže ona.

