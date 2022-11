UHVATILA SESTRU I VERENIKA NA DELU! Obajvila snimak prevare, a njihova SRAMNA REAKCIJA šokirala SVE: Da li je moguće? (VIDEO)

Društvenim mrežama hara snimak preljube koji je zabeležio hiljade pregleda, a prema kome je devojka u krevetu zatekla svoju sestru i svog verenika, sa kojim je provela 5 godina.

Reakcija devojke je više nego očekivana, s obzirom na okolnosti, ali ono što su preljubnici odgovorili izazvalo je burne reakcije u javnosti.

foto: Printscreen

- Ma što to radite? Nije tako kao što mi izgleda? Goli ste u krevetu! Kako to mislite da niste ništa radili? Gubite se oboje! Ne mogu da verujem da ste mi to uradili. Pet godina sam provela s tobom, verili smo se! Nema šta nisam činila za tebe, trudila sam se da radim za oboje kako bismo mogli da osnujemo porodicu - govorila je uzrujanim glasom devojka, koja je u to vreme trebalo da bude na poslu.

Kažu da je napad najbolja odbrana, pa je devojka umesto izvinjenja, dobila ono što najmanje očekuje.

- Da, proveo sam s tobom pet godina, pet godina je previše - uzvratio joj je verenik, ističući da nema nameru da izađe iz stana jer plaća pola stanarine. Osim toga, muškarac je naveo da prevarena devojka nikada nije kod kuće, da je ne viđa jer je stalno na poslu, dok je sestra istakla da "nema za čim da žali, jer svakako ne voli svog verenika kog proziva konstantno".

- Da mi se nikada više niste obratili - poručila je devojka i uplakana izletela iz stana. Ovo je izazvalo burne reakcije korisnika, a mnogi su napomenuli da nikada u životu nisu osetili bes koji se javlja tokom gledanja ovog snimka.

"Devojko, shvatićeš brzo da je ovo usluga. Ne trebaju ti", "Jasan je bol u njenom glasu", "Nemam reči za sestru", "Prevara boli, a zamislite kad je od najrođenijeg", "Svaka čast devojko, želim ti svu sreću!", glasili su samo neki od komentara.

(Kurir.rs)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA