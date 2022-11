SRBIN SE POŽALIO JER NE MOŽE DA SMUVA DEVOJKU NIKAKO! Potražio savet za problem na internetu: Sedim u sobi kao TROVAN PACOV...

Kažu da je u "današnje doba" teško pronaći pravog partnera, pa čak i u eri društvenih mreža gde se mnogobrojni parovi hvale kako im cveta ljubav. Ipak, čini se da je realnost malo drugačija. Muškarci su jednom prilikom otkrili zašto im je sve teže da pronađu devojku za ozbiljnu vezu, a na isto se požalio i jedan muškarac.

On je potražio pomoć na Reditu, a za samo nekoliko minuta dobio je stotine komentara. Ono što je napisao mnogi su nazvali "savršenim oglasom" za pronalaženje devojke, a jedan komentar privukao je najviše pažnje. Ovako je glasila njegova objava.

foto: Printscreen

- Jedan omanji rent post pošto je petak veče i nisam nigde izašao još od korone. Šalu na stranu, sedim u sobi kao trovan pacov i mislim se kako je moguće da sam došao u situaciju da bukvalno nisam u mogućnosti ni da dobijem odgovor na poruku, a nešto više i da ne pominjem. Malo konteksta: skoro napunio 26 godina, imao sam desetine veza, 3, 4 ozbiljne po skoro godinu dana, al' sam bio mlad i željan. Je*em li ga, ružan nisam, nisam neki paćenik koji devojci odgovara na svaki stori bez odgovora i šalje 20 poruka sa 'Ej, šta radiš?', ali mi zadnjih godinu, dve ne ide nikako - napisao je muškarac i dodao:

- Ranije sam izlazio, mogao sam da napravim priču sa devojkom koju uopšte ne poznajem i da izađem sa njom bez problema, ali je skorije vreme sve otišlo u majčinu. Na sve to, vidim da devojke koje objektivno izgledaju savršeno, izlaze sa likovima kojima iskreno ne bih uzeo neoljušten orah iz ruke (da, nije sve u izgledu, karakter i ponašanje jesu veliki faktor, ali ono... Što je mnogo, mnogo je). U formi sam, izgledam dobro, čitam, pišem, imam okej primanja, pričam 3 jezika, suprotno od mišljenja javnosti, krajnje sam duhovit (lol, al' sam vickast j*t), ali me neće ni najneozbiljnija veza - glasila je objava.

Potom su usledili brojni komentari.

foto: Profimedia

"Dobar oglas brate, posle zadnjeg pasusa i ja bih te vezao", "Prelazan period kad nisi više klinac, al' nisi ni tamo gde treba da budeš", "I dalje prilaziš devojkama u klubu. Ništa loše u tome, ali ćeš tamo uglavnom naći mlađe devojke ili neke koje ti ne odgovaraju", "Zvučiš očajno, ribe to namirišu na kilometar", glasili su komentari, a onda je usledio jedan koji je privukao najviše pažnje:

- Jedini i isključivi razlog. Šta god ljudi srali ovde, a i drugde (a bogami umro sam od smija od par komentara ovde koliko su imbecilni), sve zavisi od toga kakvi se likovi sviđaju toj određenoj ribi. Neka će imati visoke prohteve i hteti Apolona što se tiče fizičkog izgleda, neka će hteti krkančinu, neka je sapioseksualac pa će hteti intelektualca, neka će hteti nekoga ko ume forice da baca i skečeve, neka će imati minimalno prohteva itd.

Ali ono što svaka riba očekuje jeste opuštenost i lakoća u komunikaciji sa njom. Da znaš da je bariš i komuniciraš sa njom, nebitno na koji način, da li citiranjem Šopenhauera ili Zmaj od Šipova pristup. Na kilometar može da se prepozna ko je najgrđi neje*ač koji ima enormne poteškoće da komunicira (mislim, bio sam i ja takav do neke 18. godine autista). E sad, ako se to na kilometar može videti tako lako, tek će riba sa kojom komuniciraš osetiti to. A ako uz to osete još i žestok očaj, nećeš pi*ke videti nikada - glasila je objava.

(Kurir.rs/Mondo)

Bonus video:

00:10 NOĆNI PROVOD KOJI SE ZAVRŠIO FATALNO! Filip Čolović otvoreno O SMRTI SVOG BRATA: Jedan izlazak u klub i sukob sa obezbeđenjem!