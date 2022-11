ISPOVEST ŽENE KOJA JE SAZNALA DA JOJ JE MUŽ GEJ: Videla GNUSNE reči na njegovom telefonu upućene MUŠKARCU i svet joj se SRUŠIO!

Većina ljudi kada sazna da ih supružnik vara ostane potpuno slomljen, ali ukoliko je u pitanju gej prevara, to postaje još gore i uglavnom se prevarenoj osobi sruši svet.

Savetnici za veze, seksualni terapeuti i psiholozi tvrde da je mnogo veći broj ljudi sa homoseksualnim sklonostima ,koji su u heteroseksualnom braku nego što možemo da zamislimo, a njihovi razlozi su, najčešće, sramota pred društvom, želja da vode normalan život i imaju decu.

foto: Shutterstock

Problem je u tome što oni i od svog partnera kriju pravu istinu - iz straha da od braka onda ne bi bilo ništa. Postoji i veliki broj njih koji se nadaju da će tim potezom prestati da budu gej, odnosno svojim ponašanjem uticati na svoje sklonosti, a o tome govori i ova ispovest.

- "Ja ću biti tvoj čuvar, a ti ćeš biti zločesti zatvorenik". Nakon što sam pročitala te reči, u porukama mog muža i drugog muškarca, osetila sam da je na trenutak u prostoriji nestalo kiseonika. Sećam se da sam stavila ruku na grudi, hvatajući vazduh, dok je svet koji sam poznavala počeo da se urušava. Bio je iznenađujuće kulturan i spreman na kompromise dok smo okončavali svoj osmogodišnji brak na sudu. Razvod je bio gotov pre nego što je trag ispod mog venčanog prstena uspeo da izbledi. Nisam mogla da podnesem sažaljenje ljudi, ili ismevanje. Odlučila sam da se odselim nekoliko stotina kilometara dalje, zbog toga što imam dvoje dece koje treba da vaspitavam. Imaćemo novi početak, daleko od svih koji su nas poznavali. Dok sam slagala stvari u svom novom domu, naišla sam na transkript razgovora koji je srušio moj brak. Dok sam brzinski skenirala sad već poznate reči, nešto novo me zaskočilo. Reč "zatvorenik" je vodila na internet stranicu mog muža. Internet stranicu? Na brzinu sam izguglala.

foto: Profimedia

Par klikova i - bingo. Buljila sam u fotografije penisa mog bivšeg muža. Ali ne i njegovog lica, to je bilo nepotrebno. Fotografije su uslikane u našem domu. Imao je blog na kojem je pisao svoja divlja seksualna iskustva, a čak je i pomenuo kako uspešno živi i porodični život s druge strane. Bio je to bolestan, trajni dokaz o laži zvanoj moj brak - postovi su tamo stajali od samog njegovog početka, moje prve trudnoće, rođenja drugog deteta...

Tolike godine me je lagao i ja sam naivno verovala da radi do kasno u noć i vikendima... Na blogu je pisao o nalaženju sa strancima u hotelima, u blizini škole koju pohađaju naši klinci, seksualnim avanturama na parkinzima...

Život mi se smučio. Sada sam razumela zašto je razvod bio tako lagan - proračunat kakav je, hteo je što pre da se izvuče iz svega. Pre ovoga, čak sam ga i žalila, verujući da je čak i pokušao poštovati svoje bračne zavete i silno se trudeći ići protiv svojih seksualnih sklonosti, dok nije pukao.

Ali sada, sve mi je oduzeto. Ostala je samo moja glupost i naivnost, poniženje. Htela sam da umrem. Da li je bilo znakova? Pa, i nije baš. Seksualni život nam je bio normalan, imalo smo dvoje dece. Istina, nikad ga nisam doživljavala kao nekog strastvenog tipa i ja sam češće inicirala seks, ali opet... Jesam li u tome pogrešila. Sve sam pripisivala stresu, umoru i njegovom napornom poslu, ne bi mi na pamet palo da je imao seks utroje sa dvojicom muškaraca taog dana u hotelu.

foto: Profimedia

Da li sam ja kriva? Jesam li zakazala kao žena? Kako sam mogla da utičem na njegove sklonosti? Gadi mi se ideja da je spavao sa mnom nakon što je prošao četu muškaraca. Dugo mi je trebalo da dođem sebi, ali morala sam da idem dalje, prvenstveno radi dece. Hvala Bogu, danas imam bolji život nego pre, barem ne živimo u laži. On je još uvek deo života moje dece, pa i mog. Deca znaju da je gej i ništa više od toga. Nadam se da nikad ni neće saznati.

I dalje je teški manipulator. Nakon što sam ga suočila sa svojim saznanjem za stranicu, sve je izbrisao. Sada smo rastavljeni duže nego što smo bili u braku, ali ja ga ipak povremeno guglam da vidim da li je započeo sa novim internet avanturama. Povredio me je i oduzeo jednu naivnost, osećaj bezbrižnosti u životu, osećaj poverenja u ljude. Ne samo da me je varao, ne samo da me varao s muškarcima, nego je to činio na najodvratniji mogući način - javno i brutalno. Mogu samo da budem srećna što sam ga se oslobodila, ali pitanje gde sam ja pogrešila nikad neće potpuno nestati... - ispričala je prebarena žena.

(Kurir.rs/Telegraf)

