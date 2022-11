KAKO ŽENE U FILMOVIMA ZA ODRASLE IMAJU ORGAZAM POPUT GEJZIRA: P*rno umetnica otkrila ISTINU i šta se radi za takav EFEKAT

Izraz "squirting" ili "prskanje" jedan je od najtraženijih pojmova na sajtovima za odrasle. Prema retkim istraživanjima, procenjeno je da između 10 i 40 odsto žena za vreme seksa ispušta tečnost, i to otprilike od 0,3 do 1,5 decilitara.

Ipak, pre nekoliko godina pisalo se da su Englezi zabranili filmove za odrasle u kojima se vidi takozvana ženska ejakulacija (popularno "štrcanje").

Iako neki naučnici insistiraju na teoriji da je "štrcanje" zapravo nenamerno ispuštanje urina ili hiper-lubrikacija, mnoge muškarce i žene zanima na koji način glumice postižu ovakav orgazam.

U porno filmovima, njihova ejakulacija je toliko teatralna, da je nemoguće ne primetiti je preko kamere. Po*no zvezde pozabavile su se ovom temom i otkrile šta zapravo stoji iza toga - da li je to jedna obična laž, realan vrhunac ili iza toga stoji nešto sasvim drugo?

Iznenadićete se kad saznate istinu.

"Pornografija je donekle gluma, i to vrlo pojačana. Na snimanju doživite orgazam, ali onda morate da pravite i predstavu od toga. Kada je o ženama reč, za postizanje pojačanog orgazma mnogo je značajnije da budu poželjne i da osećaju tu strast, nego što je to sama akcija", rekla je po*no glumica Adrijana Čečik.

Kako se žene pripremaju za scenu vrhunca poput gejzira?

Glumice filmova za odrasle izbacuju tečnost kroz mokraćnu cev i verovali ili ne, važno je da budu dosta hidrirane pre nego što počnu da snimaju ovakvu scenu. Ovo obično uključuje pijenje dosta vode ili napitaka koji su mnogo bogati elektrolitima. Ipak, Adrijana Čečik voli sama da postigne vrhunac, pre nego što treba da snimi scenu za sam kraj.

"To pitanje mi najviše postavljaju svi, i muškarci, a i žene. Često govorim da mi je najviše odgovaralo da odem u kupatilo i provedem to vreme nasamo, kako bih doživela or*azam pre nego što odem da snimam scenu. Ljudi ne razumeju da se to ne dešava samo ispred kamere. Dešava se svuda na setu", rekla je Adrijana, ističući da joj je najvažnije da pre samog snimanja upozna muškog izvođača sa kojim će razgovarati o tome kako da zajedno dođu do cilja - postizanja zadovoljstva. U suprotnom, to se možda neće dogoditi, kaže Adrijana.

Osim toga, pojedini režiseri žele da žene ubace tečnost u polni organ, koju će ispustiti na njihov znak. Na taj način postiže se preterani efekat ejakulacije, iako ovo prilično frustrira glumice. "To je jako teško, jer režiser u jednom trenutku kaže: '1, 2, 3, kreni', a ti pokušavaš da se skoncentrišeš. Po mom mišljenju, to nije zdravo za samu vaginu. Jedinu stvar koju želim da koristim za nju su se*sualna pomagala", rekla je glumica.

Dakle, kako bi svim ljubiteljima pornografije bilo jasnije, ulaže se mnogo truda da izvođač dostigne ovakav vrhunac, a još je očiglednije da priprema i izvođenje ovoga uključuje mnogo više od predigre.

(Kurir.rs/Mondo)

