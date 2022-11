UDAJEM SE, ALI NE ŽELIM DA PONOVIM STARE GREŠKE: Pitala sam BIVŠE gde sam GREŠILA i šta sam LOŠE radila, evo šta su mi rekli!

Britanka Ejmi Nikel, radijska voditeljka i autorka, udaje se i ne želi da ponavlja greške iz prošlosti, pa je sve svoje bivše pitala gde je pogrešila, jer kada iduće godine stane pred oltar, nada se da će tako biti sve dok ih "smrt ne rastavi".

Ali prema najnovijim statistikama, vezati se za jednu osobu do kraja života čini joj se kao pusta želja.

Bezbroj puta se pitala koja je tajna dugog i srećnog suživota, i što je još važnije, hoće li to ikada uraditi kako treba, jer sve dok nije prošle godine upoznala svog sadašnjeg verenika Džonatana (42), engleskog muzičara, njen ljubavni život je bio zatrpan neuspelim romansama.

Nikad nije u potpunosti razumela zašto joj je svaka veza pošla po zlu.

- Sada imam 33 godine i spremna sam za brak, ali želim da budem sigurna da ne ponavljam greške iz prošlosti. Dakle, koji je bolji način da saznam šta je pošlo po zlu nego da pronađem petoricu svojih bivših i pitam ih. Očekivala sam neke istine koje će mi biti teško da progutam, ali ako one pomognu mom braku i daju najbolje šanse za uspeh, isplatiće se - kaže Ejmi.

Evo šta je saznala:

Traženje pažnje ne vodi nikuda...

Prvo je uspostavila kontakt s Benom, dečkom s kojim je izgubila nevinost kada je imala 16 godina.

- Uprkos nekoliko finih bora na ivicama njegovih očiju, još uvek je zgodan kako ga i pamtim. Pitala sam jesam li ja dovela do raskida i brzo mi je postalo jasno da jesam - priča devojka.

- Uznemirila si me, napadala me i uvek mi je bilo žao kako su se stvari završile - rekao joj je Ben, kojeg je to tad stvarno bolelo.

Ali ona nije znala da ga je povredila.

- Samo sam želela njegovu pažnju i sigurno sam je tražila na glupe načine. Tokom naših osam zajedničkih meseci nikada se nisam osećala dovoljno dobro ili verovala da me voli, pa sam smišljala niz detinjastih trikova kako bih ga zainteresovala. Kad nije mogao da organizuje odmor, umesto njega sam pozvala zajedničkog prijatelja. Bio je to pevač iz njegovog benda, ni manje ni više. Taj tinejdžerski pokušaj da ga isprovociram upalio je i, nakon što sam se vratila kući, javno je raskinuo sa mnom na kućnoj žurki - objašnjava Ejmi.

Toliko se zaljubio u nju, ali na kraju jednostavno nije izdržao. Odgurnula ga je od sebe, te Ben nije izlazio godinu dana nakon što su se razišli, jer nije želeo da rizikuje da se opet oseća tako.

- Sada me šokira saznanje koliko sam ga povredila. Volim da mislim da sam sazrela, jer shvatam da moje razmaženo "tinejdžersko ja" ne bi izdržalo ni pet minuta u braku. Srećom, Ben se na kraju oženio devojkom s kojom je godinama bio prijatelj i sada imaju dvoje ljupke dece - ističe ona.

Trava nije zelenija...

- Sledećeg dugogodišnjeg dečka, Sema, upoznala sam na fakultetu. Ali sam ga glupo šutnula nakon dve godine. Htela sam da "doživim nešto više", a nisam shvatala šta sam već imala - priznaje Ejmi.

On je već godinama u dugoj vezi, i on i njegova partnerka možda su sada čak i venčani. Njeno uhođenje na društvenim mrežama nije baš uspešno jer je on, prema njenom mišljenju, ograničio ono što može da vidi.

Nakon što ga je kontaktirala, on ju je pitao za šta mu treba i više joj nije odgovarao. Njen odgovor ostao je nepročitan i ne krivi ga, kaže Ejmi.

- Poslednjih deset godina provela sam osećajući se krivom zbog načina na koji su se stvari završile. Ceo sindrom "trava je zelenija kod kompije" čest je razlog preranog prekida veze, ostavljajući mogućnost dugotrajnog žaljenja - kaže.

Gledajući unazad, dozvolila je ovom toksičnom načinu razmišljanja da uništi inače zdrav odnos pun ljubavi. Sada shvata da nikad ne bi trebalo da prebaci fokus s onoga što ima na ono što joj možda nedostaje.

Treba vam "debela koža"...

Nakon Sema, sledeća decenija veze rezultirala je neplaniranom trudnoćom, 2014. godine. Otac njenog sina odlučio je da ne bude uključen, pa je nastavila da živi kao samohrana majka. Jedan od njenih prvih ljubavnih odnosa kad je sin još bio mali bio je s muzičarem.

- Zabavljali smo se nekoliko meseci pre nego što su se stvari izjalovile. Taj mučni muzičar postao je finalista X Faktora. Ubrzo se pojavio u još nekoliko velikih rijaliti šoua i nakratko je postao neprimetno nacionalno blago. Ali očito sam mu izbledela iz sećanja - priča Ejmi.

- Ovaj... bilo je to pre otprilike šest godina, čak se i ne sećam - odgovorio joj je s blago prikrivenim prezirom.

Ne uključujte svoj novac...

Mislila je da će uspeti s tipom, Dejvidom, s kojim je bila u vezi godinu dana 2017. Za početak, zvučalo je kao da je ostavila pristojan prvi utisak jer joj je rekao da je bila u formi, kul, duhovita, vrlo, vrlo samouverena i ekscentrična, što mu se svidelo, a zatim je razgovor krenuo napred-nazad sve dok na kraju nije priznao da "radije ne bi preispitivao stvari".

- Bilo je to tako bolno vreme za mene. Stvarno mi je bilo stalo do tebe i još uvek sam tužan zbog toga kako su se stvari završile - rekao joj je.

Svađala se s njim oko novca, nakon što ju je zamolio da mu da novac koji je bio namenjen za zajednički odmor. Osećala je finansijsku neravnotežu, što je vrlo brzo izazvalo negodovanje, prenosi The Sun.

Nije stoga iznenađenje saznanje kako su sukobi povezani s novcem nedavno navedeni kao glavni razlog zašto se parovi razvode. Stručnjaci preporučuju da jedan od načina da se to izbegne jeste imati tri bankovna računa - po jedan za svaki i jedan za zajedničke troškove.

Ne menjaj se ni zbog koga...

Kada je njen sin malo porastao, pala je u zagrljaj lokalnog barmena po imenu Kris.

- Posao ga je stalno selio, i iako smo pokušavali da se viđamo na daljinu, stvari su se na kraju izjalovile. Još uvek razgovaramo telefonom i uvek sam verovala da bismo ostali zajedno da je dovoljno dugo ostao na jednom mestu - priča Ejmi i dodaje kako su se nakon pet godina dogovorili da se nađu u baru gde su se prvi put upoznali kako bi mu ona ispričala svoju teoriju zašto su raskinuli.

S krivicom je oborio pogled.

- Žao mi je, Ejmi, za mene to nikada nije nigde išlo, bilo je samo zabavno. Iskreno, nikad nisam mogao da prihvatim da si majka - rekao je Kris.

Ovo je svakako bila novost za nju, jer Kris nikada nije ni nagovestio da ima problema s time što je roditelj. Osećala se kao budala i želela je da pobegne od njega, bara i celog iskustva.

Učim na svojim greškama

- Eksperiment je završen, svom vereniku Džonatanu govorim šta je Kris rekao i pitam ga da li je ikada imao slične brige. Na moje veliko olakšanje, on mi kaže da, iako nikad nije želeo decu pre nego što smo se upoznali, toliko da je imao vazektomiju, sada voli mog sedmogodišnjaka - ističe Ejmi.

Razmišljanje o prošlosti otkrilo je neke istine, a neke od novih informacija bilo joj je teško da proguta, pogotovo kad je čula kako je povredila druge.

- No takođe sam shvatila da, iako sam previše svog vremena dala "budalama" u prošlosti, moja iskustva su mi pomogla da imam mnogo veće šanse da moj brak uspe. Sada sam s pravim tipom, koji može da zadrži hladnokrvnost s mojom dramom i uvek vidi pozitivno u svakoj situaciji, i znam da sigurno neću ponavljati svoje greške iz prošlosti. Pa, donesite svadbena zvona - poručuje ona.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

