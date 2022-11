KADA SE*S VODI U SMRT ZA TILI ČAS? Lekari otkrili: Sve zavisi od OVE BOLESTI, a prema statistici ima je 200.000 odraslih u Srbiji!

Često se priča o fatalnim posledicama seksualnih odnosa, te se mnogi pitaju kako je moguće da dođe do toga i u kojim uslovima se to dešava. Najnovije studije pokazuju da je to posledica astme.

Ne postoje precizni podaci o broju obolelih u Srbiji, ali statistike ukazuju da oko 200.000 odraslih osoba ima astmu, a da njih oko 6.000 ima tešku formu bolesti. Jedno od istraživanja koje je sprovedeno u Velikoj Britaniji, već je pokazalo da su osobe koje imaju ovu bolest, potrvdile da im je uništila seksualni život.

Najnovija studija pokazuje da seksualni odnos može da bude opasan po život. Dakle, lekari upozoravaju da bi pored prezervativa, inhalator mogao da postane glavni dodatak tokom seksualnog odnosa. Intenzivni intimni odnosi mogu da izaovu opasne napade astme, pokazalo je novo istraživanje Američkog koledža za alergiju, astmu i imunologiju. Seks se smatra napornom vežbom koja zahteva dosta energije.

- Mnogi ljudi ne shvataju da je potrošnja energije kroz seksualnu aktivnost otprilike jednaka hodanju uz stepenice - rekao je dr Ariel Leung, autor studije. Vežbanje je oduvek predstavljalo rizik za ljude sa astmom zbog teškog disanja, jer disajne cevi postaju uske i onemogućavaju protok vazduha.

Seksualno aktivni astmatičari mogu da pate od egzacerbaciju astme, odnosno brzog i progresivnog pogoršanja simptoma ove bolesti, ukoliko su previše posvećeni aktivnostima ispod čaršava. Međutim, najveći problem je što, kada se astmatičar fizički približi osobi sa kojom želi da vodi ljubav, vrlo je moguće da ni ne oseti napad. Doktori upozoravaju ljude da budu svesni svih znakova.

- Kada se astma izazvana seksualnom aktivnošću pravilno identifikuje i leči, alergolozi su u mogućnosti da poboljšaju kvalitet života svojih pacijenata. Korišćenje inhalatora 30 minuta pre seksa može da spreči napad astme, omogućavajući vama i vašem partneru normalan seksualni život - rekao je dr Leung.

Ovo su neki od saveta lekara ukoliko imate astmu, a ne želite da se odreknete seksualnog života:

Promenit položaj - neki položaji stvaraju dodatni pritisak na grudi koji dovodi do zadihanosti

Uzmite lekove - ako ih uzimate pre fizičke aktivnosti, pitajte lekara da li možete isto i pre seksualnog odnosa

Ne ignorište problem - ukoliko primetite da imate problem sa disanjem tokom seksa, obavezno se obratite lekaru

