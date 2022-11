SRPSKI UROLOG REŠAVA NAJVEĆE DILEME VEZANE ZA S*KS: Kolika je normalna MUŠKA ALATKA i koliko često treba da imamo ODNOSE?

Urolog i seksolog Aleksandar Milošević gostovao je u emisiji "RTS Ordinacija" gde je otvoreno govorio o problemima sa kojim se danas susreću muškarci i žene kad je seks u pitanju.

One je prvo odgovorio na pitanje kada je idealan trenutak za prvi seksualni odnos:

- Ne treba žuriti, tu oko 17 – 18 godina je vreme kada se razmišlja o tome. Ja sam danas imao pacijenta od 30 godina, on nikad nije imao devojku, nije imao kontakt. On je masturbirao ceo život i nije imao potrebu za devojkom. Nije dobro da ljudi stalno gledaju filmove za odrasle. Muškarci vide supermene preko TV i teško je doseći te ideale. Muškarci se boje da uđu u sam kontakt. Tu nastaje problem.

Čini se da je pitanje koje izaziva najviše zanimanja gotovo uvek vezano za veličinu polnog organa, a koja je normalna veličina za penis otkrio je urolog.

- Normalan penis je 13 do 14 cm u erekciji. To je dovoljna veličina, ako postoji ljubav da zadovolji partnerku. Partnerkina vagina je 8 do 9 cm dubine, ali se razvuče do 13 ili 14 cm kad je uzbuđena. Ako nema ljubavi i želje, onda i mali penis može da boli.

Koliko često treba da imamo seks je individualna stvar, ističe Aleksandar:

- Brojnost seksualnih odnosa je individualna svar. Ako je uspešan seksualni odnos, ako su oboje zadovoljeni, dovoljno je jedan seksualni odnos godišnje. Žena može da bude zadovoljna i da joj bude dovoljno i maženje bez orgazma. Imate 5 % žena koje nikad nisu doživele orgazam. Tu postoje lekovi koji rešavaju taj problem. Šta je problem? Žene nauče da žive sa time da nemaju orgazam, i zato se i ne javljaju lekarima.

A otkrio je i koliko u proseku traje sam seksualni čin:

- Dokazalo se da je žena seksualno potencijalno mnogo jača seksualno. Za orgazam ženi treba 2,5 minuta, a muškarcu treba 4 minuta. Dovoljno je ako su oboje zadovoljni. Predigra može da traje duže ili kraće, a sam čin može da traje samo 4 ili 5 minuta. Ako traje 20 ili 30 minuta ukupan čin penetracije – može da bude dosadno. Broj minuta ne treba da bude merilo.

Urolog je dao odgovor i da li stariji ljudi treba da imaju odnose.

- Kako da ne. Prvo baka i deka ne mogu da se vole kao kada im je bilo trideset godina. Muškarac sa 50 ili 60 godina je ozbiljno ugrožena manjkom testesterona. Postoje injekcije koje se daju na 3 meseca i oni se tim injekcijama mogu podmladiti i do 10 godina. Za ljude od 50 do 60 godina, poželjno je da imaju 2 seksualna odnosa u toku nedelje. To zamenjuje teretanu. Umesto šetnje, može jedna partija seksa - zaključio je Aleksandar Milošević.

