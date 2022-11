ONE SU SIJAMSKE BLIZNAKINJE I JEDNA OD NJIH IMA DEČKA: Otkrila kako to funkcioniše, a nikad se ne bi razdvojila od sestre! (FOTO)

Karmen i Lupita Andrade (21) su spojene duž zidova grudnog koša do karlice gde im se spajaju kičme.

Po njihovom rođenju, lekari su mislili da će preživeti samo tri dana. Rekli su da bi njihovo razdvajanje moglo završiti smrću pa su zato ostale spojene i sa vremenom su naučile da se prilagode takvom životu.

Imaju dve ruke i svaka ima po jednu nogu, pri čemu Karmen kontroliše desnu nogu, a Lupita levu.

U Jutjub videu "Pitaj me šta god" ("Ask Me Anything") odgovorile su na niz pitanja o intimnosti, svojim hobijima i obrazovanju, neprikladnim komentarima koje dobijaju i bračnim planovima. Karmen ima dečka pa je podelila i kako funkcioniše njihova veza.

- Izlasci su proces učenja za sve. Morali smo da razgovaramo o tome koje su granice u redu, a koje nisu - kaže Karmen, koja izlazi sa svojim trenutnim dečkom godinu i po. Upoznali su se preko jedne aplikacije za sastanke. Karmen je rekla i kako mu je odmah rekla za svoje stanje, ali je priznala da joj je bilo neprijatno da pokaže da je sijamska blizanakinja.

Njezina blizankinja Lupita na veze gleda ipak vrlo drugačije jer je priznala da je "aseksualna". Karmen svoju sestru često zeza da je loša "podrška". Dodala je i kako joj brak nije u prvom planu jer ima samo 21 godinu i da sa svojim partnerom nije bila intimna, ali da to njemu i ne smeta.

Sestre su rekle da se ne smatraju kao osobe s invaliditetom jer smatraju da je invaliditet samo ako ti od nečega napraviš invaliditet. Kad su bile male, provele su godine na fizikalnoj terapiji učeći kako da sede i koriste svoje noge, a kad su imale četiri godine, zajedno su napravile prve korake. Lekari su razmišljali da ih razdvoje, ali su zaključili da to nije sigurno jer dele previše vitalnih organa i donji deo kičme.

Lupita takođe boluje od skolioze (bočne zakrivljenosti kičme) pa za nju postoji visok rizik od smrti ili oštećenja mozga kada bi ih razdvojili. Kada su ih i pitali da li žele da se ikada razdvoje, obe su odgovorile "ne", prenosi 24sata.hr pisanje Daily Mail-a.

