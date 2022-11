OVE ZIME PORADITE NA SVOM ZDRAVLJU I TO NA OVAJ NAČIN: Ojačajte imunitet i zaštitite se od gripa i virusa uz njihovu pomoć

Jesen i zima nam i ove godine donose trostruku pretnju po naše zdravlje, a to su grip, respiratorni virusi i kovid 19. Stručnjaci savetuju da uložite dodatne napore kako biste ojačali imunitet i zaštitili se od pretećih virusa.

Antioksidansi

Antioksidansi su važan deo zaštite i jačanja imuniteta i mogu pomoći u borbi protiv slobodnih radikala. Možete ih naći u šarenim namirnicama kao što su bobičasto voće, kelj, kupus, tamna čokolada, čaj ili leblebije. Antocijani su tip flavonoida koji su prirodni pigmenti i hrani daju boju - ljubičastu, crvenu, plavu... Nećete pogrešiti ako jedete pomorandže, bundevu ili mango.

foto: Profimedia

Vitamin C

Kad je reč o antioksidansima, vitamin C je još uvek na prvom mestu. Jak i snažan imunološki sistem nezamisliv je bez vitamina C, a on bolje deluje ako se uzima zajedno s flavonoidima. Sklonost infekcijama, malaksalost, bol u zglobovima, ali i suva koža tela, rane koje sporo zarastaju i sl. samo su neki od znakova upozorenja koji nam govore da bi trebalo da povećamo unos ovog snažnog antioksidansa. Prvo na šta pomislimo kad je reč o vitaminu C su dodaci ishrani i konzumiranje citrusa, ali dobro je znati da su paprika, šipak, kupus, acerola, zeleno lisnato povrće, kivi takođe odlični izvori vitamina C.

foto: Shutterstock

Cink

Cink je esencijalni mineral najpoznatiji kao podizač imuniteta. Imunitetu je potreban cink za pravilan rad, a studije pokazuju da ima značajnu ulogu u razvoju ćelija imuniteta. On može skratiti trajanje prehlade i gripa, a neka istraživanja kažu da je potrebno samo jedan do tri dana korišćenja cinka kako biste osetili poboljšanje. Govedina se smatra odličnim izvorom cinka i ona vam može pružiti pola od preporučene dnevne doze. Ako ne volite meso, pronađite ga u orašastim plodovima i semenkama, mlečnim proizvodima, pa čak i u čokoladi.

Sok od voća i povrća

Voće i povrće telu pružaju brojne važne nutrijente i antioksidanse, ali ponekad je teško pojesti dovoljne količine. Jedna od opcija je da od njih napravite sok i tako pomognete imunitetu. Namirnice koje možete dodati su spanać, papaja, kelj, mango, đumbir, borovnice...

foto: Shutterstock

Fermentisana hrana

Zdrava doza fermentisanih proizvoda može postati probiotik, koji podržava zdravlje imuniteta i tako sprečava infekcije. Ako ne znate koje namirnice su bogate probioticima, potražite jogurt, određene sireve, kao što je mocarela, a možete konzumirati i kefir, kisele krastavce, kiseli kupus, jabukovo sirće...

