U POTRAZI STE ZA KVALITETNOM OBUĆOM: Samo za vas direktno iz Italije stigli su neodoljivi modeli koji će vas oduševiti!

Uloga koju obuća ima jeste ta da nam pruži lagodan i siguran hod tokom čitavog dana. Ali ako na to dodamo da su urađene od kvalitetnog materijala i lepo stilizovane, onda smo sigurni da je to upravo ono što će naš outfit učiniti neodoljivim. Obuća koju vam danas predstavljamo je upravo to: ručno urađena, sa velikom pažnjom ka detaljima i urađena od 100% najkvalitetnije kože. Poklonite sebi model u kojima ćete se osećati lepršavo i samopuzdano. Pogledajte najnovije modele koje smo za vas izdvojili!

Porrada Lupo AR52

foto: Promo

Materijal: Prirodna i prevrnuta koža

Cena: 12.590 rsd

Dostupne boje: Crno/Bele i Belo/Sive

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

Porrada Lupo SORRENTO-Winter

foto: Promo

Materijal: Prevrnuta koža

Cena: 13.590 rsd

Dostupne boje: Oker/Žute, Crne, Teget, Sive, Braon.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

Porrada Lupo KV39

foto: Promo

Materijal: Prevrnuta koža

Cena: 13.590 rsd

Dostupne boje: Sivo/Bele, Crno/Bele, Krem/Crne.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

Porrada Lupo CHELSEA Nappa

foto: Promo

Materijal: Prirodna koža

Cena: 13.590 rsd

Dostupne boje: Crna i Braon

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

Porrada Lupo AR121

foto: Promo

Materijal: Prevrnuta koža

Cena: 14.490 rsd

Dostupne boje: Braon

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

foto: Promo

* Klikom OVDE pogledajte kompletan asortiman kvalitetne muške i ženske obuće.

(Promo)