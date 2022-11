STARIJA SAM OD SVOJE SESTRE BLIZNAKINJE TRI GODINE: Otkrila kako se rodila toliko ranije i gde je sve to vreme bila njena sestra!

In vitro oplodnja smatra se jednim od najvećih dostignuća u savremenoj medicini. Ovaj vid oplodnje pomogao je brojnim ženama da se ostvare kao majke u situacijama kada se to činilo nemogućim.

Priča dveju sestara koje su na svet došle upravo In Vitro oplodnjom dokazuje da je pojam čuda daleko veći nego što se čini na prvi pogled. Mišel Džensi na TikToku je objasnila da je začeta In Vitro postupkom, a potom je odlučila podeliti svoju i sestrinu priču, prenosi The Sun.

- Mene su prvu implantirali, a sestra je bila zamrznuta tri godine i rodila se 2000 - započinje Mišel njihovu priču i objašnjava kako su ona i sestra začete 1996. godine, pa su samim tim bliznakinje. Međutim, roditelji su odlučili da će ih roditi u različito vreme.

Budući da joj se sestra rodila kasnije, to znači da je Mišel tri godine starija od svoje biološke blizankinje. Za nauku nema granica. Priča se tu ne završava i postaje još zanimljivija. Mišel je otkrila da ona i sestra nisu jedini embrioni.

- Moji roditelji, 25 godina posle, još čuvaju jedan par naših blizanaca. Ako bismo želele, mogle bismo iskoristiti te embrione za rođenje naših blizanaca - objašnjava Mišel.

Kaže kako su njihovi roditelji zamrzli oplođene jajne ćelije i sada, 25 godina posle, Mišel i njena sestra mogle bi ih implantirati u svoju matericu i roditi svoje blizance.

Video je postao viralan i dostigao više od 1,6 miliona pregleda. Pratioci su bili šokirani njihovom pričom.

„Neverovatno je pomisliti kako je jedna od vas bila zamrznuta tri godine“, „Ovaj ceo koncept me oborio s nogu“, „Čekaj, neko je upravo objasnio da bi mogao roditi svog blizanca? Nauka je neverovatna“, bili su samo neki od komentara, prenosi 24sedam.hr.

