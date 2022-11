TIINEJDŽERKA PRONAŠLA MAMINU ODEĆU IZ MLADOSTI: Kad je videla koliko je OSKUDNA, šokirala se, a onda je pitala SAMO JEDNO (VIDEO)

Dok mame uglavnom nikako ne žele da im ćerke izlaze u oskudnoj odeći, jedna devojka preokrenula tu tradiciju preispitujući oskudne odevne kombinacije svoje mame, iz dana kad je ona bila tinejdžerka. Tiktokerka Pejdž Pejić objavila je sad već viralni video na kojem se vidi kako isprobava odeću koja je nekada pripadala njenoj mami. "Isprobavam maminu staru odeću da vidim njenu reakciju", napisala je Kanađanka u opisu videa, koji je za nedelju dana pogledan više od 2,9 miliona puta. - Oh, to je slatko - kaže njena mama kad je ugleda u svojoj haljinici koja više otkriva nego što skriva.

- Sećaš li se ovoga? - pita ona mamu. - Pa naravno, sama sam to kupila!. - A gde si, pobogu, to nosila? - pita devojka. - Pa nedeljom popodne u kupovinu namirnica - u šali odgovara mama. Kad isproba drugi autfit, devojka priznaje kako nema pojma ni šta je to, ni gde se nosi, a onda svoju staru odeću oblači i mama, uparujući je s rolšuama. - To sam nosila na rolanje - objašnjava i oduševljava TikTok korisnike. "Kako ti je mama kul..." - prokomentarisao je jedan. "Koja mačka!", dodao je drugi, prenosi NY Post. (Kurir.rs)

Bonus video:

