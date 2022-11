NAŠA PRELEPA GLUMICA NESTALA SA SCENE NA VRHUNCU SLAVE: Napustila Srbiju pre 30 godina, a evo GDE je danas i KAKO IZGLEDA (FOTO)

Mirjana Joković svojevremeno je bila najpopularnija glumica jugoslovenske filmske scene. Publika s naših prostora ju je obožavala, reditelji takođe, a onda je nestala iz javnosti.

Akademiju dramskih umetnosti upisala je kada je imala samo 16 godina u klasi sa najvećim imenima srpske kinematografije - Draganom Bjelogrlićem, Miloradom Mandićem Mandom, Srđanom Žikom Todorovićem, Darkom Tomovićem, Vesnom Trivalić, Slobodanom Bodom Ninkovićem i Draganom Petrovićem Peletom.

Mirjana joković je tokom svoje karijere ostvarila zapažene uloge u brojnim serijama i filmovima kao što su: „Zaboravljeni“, „Stršljen“, „Mala“, „Bure baruta“, „Podzemlje", a to je trebalo da bude tek početak.

Međutim, iako su joj mnogi predviđali blistavu glumačku budućnost, ona je u jednom trenutku u potpunosti nestala.

Put ju je 1993. godine, sa samo 26 godina, odveo u Los Anđeles, gde i danas živi. Predaje glumu na Kalifornijskom univerzitetu, na kome je i direktorka glumačkih performansi.

- Šef sam katedre, ali i predajem na trećoj godini regularnih studija, kao i na drugoj godini magistarskih studija. Predajem već 17 godina, a vodim i ceo program kao šef katedre 12 godina - otkrila je nedavno za "Blic".

U grad svoje mladosti redovno navraća kako bi obišla porodicu i prijatelje.

‒ Često dolazim, nikada se nisam „otkinula“ od Beograda i Srbije. To mi je bilo jako važno, jer ja nisam otišla iz Beograda zato što ga nisam volela. Stalno pričam i dosadna sam više, ali meni se stvarno slučajno desilo da sam ostala negde drugde. Tamo mi se dopalo i stvorila sam sebi dva doma, ali sam iznenađena da me ljudi posle toliko godina i dalje znaju. Tako je verovatno zbog filmova i serija u kojima sam ja igrala, a koji se i dalje prikazuju. Moram priznati da sam zbog toga pomalo i zbunjena ‒ otkrila je u jednom od retkih intervjua koje je preneo "Hello", a poznata je po tome što o privatnom životu nikada ne govori, pa se nigde ne mogu pronaći odgovori na pitanja da li je udata i ima li decu.

U Americi je igrala u brojnim pozorištima, stigla je i do Brodveja, a paralelno sa glumom, karijeru je gradila i u profesuri.

‒ Nekad kad sam tamo, na kraju predstave pomislim: „Uh, kako bih volela da su ovo videli ljudi u Beogradu“. Nijednog trenutka nisam zaboravila odakle sam, niti imam neku zabunu tipa da želim da budem neko drugi ‒ izjavila je jednom prilikom.

Na pitanje da li u budućnosti i dalje sebe vidi u Beogradu, Mirjana odgovara:

- Volela bih da se jednog dana vratim u svoju zemlju. Kako Bog hoće tako će biti. Često me pitaju i da li bih se u budućnosti pre opredelila za glumu ili za pedagogiju. I jedno i drugo mi je na u srcu, na istom mestu i to se nikada neće promeniti – istakla je Joković.

Gumica je ove godine zbog poslovnih obaveza boravila u Srbiji, ali i na crnogorskom primorju, a publika će uskoro moći i da je gleda u trileru “Poziv” i komediji „Živi i zdravi“, koje je ove godine snimala za domaću produkciju.

