NE PROPUSTITE BLACK FRIDAY AKCIJU: Kvalitena, udobna i lepa obuća koja vaš hod čini laganim!

Da li je bitno da svoj stil odmah definište kao samo spotski ili elegantni? Dopustite da vaš outfit prevashodno zavisi od vašeg raspoloženja, ali najbolje je da na vreme obezbedite raznovrsnu kolekciju kvalitetne obuće kako biste sve to ispratili do samog kraja. Cipele koje vam predstavljamo urađene su od najkvalitetnije kože, ručno rađene. U njima vaš hod će biti lagan, udoban, ali pre svega osetiće takvo samopozudanje koje će vas izdvojiti iz mase. Vreme je da iskoristite ovu akciju za Crni petak i naručite baš one koje će biti samo vaše ove sezone!

Porrada Lupo CHELSEA Nappa

foto: Promo

Materijal: Prirodna koža

Cena: 10.872 rsd

Dostupne boje: Crna, Braon i Siva

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

Porrada Lupo AR52-COCCO

foto: Promo

Materijal: Prorodna i prevrnuta koža

Cena: 10.072 rsd

Dostupne boje: COCCO Crno/Bele

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

Porrada Lupo SORRENTO-Winter-Nappa

foto: Promo

Materijal: Prevrnuta koža

Cena: 10.872 rsd

Dostupne boje: Oker/Žute, Crne, Teget, Sive, Braon.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

Porrada Lupo AR121

foto: Promo

Materijal: Prevrnuta koža

Cena: 11.592 rsd

Dostupne boje: Braon

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

Porrada Lupo TH19-COCCO

foto: Promo

Materijal: Prirodna koža

Cena: 12.392 rsd

Dostupne boje: COCCO-Crno/Bele

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

Porrada Lupo TH20-WILD

foto: Promo

Materijal: Prirodna koža

Cena: 12.392 rsd

Dostupne boje: Braon/Crne i Crno /Sive

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

Porrada Lupo TH20 - "Bottolato"

foto: Promo

Materijal: Prirodna koža

Cena: 12.392 rsd

Dostupne boje: Braon, Bele, Crne

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/4420-502.

foto: Promo

* Akcija traje od 25.11.2022 do 30.11.2022.

** Klikom OVDE pogledajte kompletan asortiman kvalitetne muške i ženske obuće.

(Promo)