DA LI PSIMA TREBA ČISTITI ZUBE? I te kako! Ovo je KOSKA koja služi umesto četkice za pranje!

Kao i kod ljudi, i kod pasa je vrlo bitna oralna higijena i to ne samo kako bi zubi bili zdravi. Znamo da ako nisu zdravi zubi, to se onda ne mora završiti samo na tome, već problemi mogu “sići” i na srce, pa mogu biti ozbiljniji nego što u početku zubobolja izgleda. Jasno je da je pse teško naterati da im operete zube, te s toga postoji koska koja to radi umesto vas – pogledajte je OVDE!

Koska za ljubimce 3 u 1 je fantastična stvar koja služi umesto četkice za pranje zuba, a pas se zapravo sve vreme igra. Nema mučenja koje se do sada podrazumevalo na pomen pranja zuba. Ona tako efikasno čisti zube psu zahvaljujući tome što ima dupli sloj: spoljašnji koji je bušan i kroz koji prolaze zubi (zapravo na taj način se čiste), i unutrašnji koji je tvrd i ne dozvoljava psu da kosku pregrize na pola.

Gde ova koskica može da se kupi? OVDE ili pozivom na 011/6 888 999. I vi i vaš pas ćete biti oduševljeni – pas novom igračkom, a vi time što su mu zubi čisti, a niste morali da se mučite.

foto: Promo

Koska za čišćenje zuba napravljena je od otporne i kvalitetne gume i podjednako je zabavna svim psima, bez obzira na rasu i veličinu. Njena dužina je 25cm.

Održavanje je lako - možete je prati ručno ili u mašini za sudove.

Gde ova koskica može da se kupi? OVDE ili pozivom na 011/6 888 999. I vi i vaš ljubimac ćete biti oduševljeni – pas novom igračkom, a vi time što su mu zubi čisti, a niste morali da se mučite.

foto: Promo

(Promo)