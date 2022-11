ZALJUBLJEN SAM U KOLEGINCU SA POSLA IAKO SAM OŽENJEN! Muškarac upao u OGROMNU DILEMU: Ludo me privlači i nije samo FIZIČKI!

Muškarac koji čita "Miror" požalio se da počinje da se zaljubljuje u koleginicu na poslu, uprkos tome što i dalje voli svoju suprugu.

- Draga Kolen, muškarac sam u 30-ima i oženjen sam s jednim detetom. Sa suprugom sam 12 godina i jako volim nju i sina. Međutim, mislim da se zaljubljujem u nekog drugog i to mi uzrokuje neprospavane noći - započeo je priču i dodao:

- Ona je neko koga sam upoznao kroz projekat na poslu i svaki put kad je vidim, ludo me privlači. Nije samo fizički, iako je to velik deo toga, ali tako se lako slažemo i možemo zajedno da se smejemo. Mnogo me podseća na to kako sam se osećao kad sam upoznao suprugu i počeo je da je upoznajem. Ovo je bio šok jer sam mislio da za mene nema nikoga osim moje supruge i nikada pre nisam sumnjao u našu vezu.

Osvrnuo se na svoju suprugu i istakao da se nalazi u velikoj dilemi.

- Nikad do sad nisam upoznao nikoga ko se upoređuje s njom. I znam koliko sam srećan što je imam - prekrasna je iznutra i spolja, a moji su prijatelji bili zavidni na našoj vezi. Pa zašto stalno mislim na tu drugu ženu? Zbunjen sam što bih trebao učiniti - trebam li te osećaje da shvatim ozbiljno i preduzeti nešto po tom pitanju ili ih jednostavno da ih ignorišem? - upitao je saradnicu Mirora.

Potom je usledio i odgovor.

- Mislim da je ovo što doživljavate ogromna zaljubljenost ili stvarno jaka telesna i emocionalna privlačnost. Ali trebate biti vrlo oprezni kad to zamenite s ljubavlju. Normalno je da vas privlače drugi ljudi, čak i kad ste u vezi, ali ne znači da biste trebali uništiti svoj brak- počela je Kolen, pa dodala:

- Smatram da ako se udaljite od ove žene - tako da nema kontakta ili prijateljske zafrkancije van radne situacije - i usmerite pažnju na svoju suprugu, ti će osećaji koje imate prema koleginici nestati. Izgradili ste život sa svojom dražesnom suprugom i imate dete - zašto biste to rizikovali za romansu koja verovatno neće nigde voditi? Podsećajte se kako ste srećni i šta možete da izgubite. Zaista zamislite da svojoj supruzi kažete da je ostavljate zbog ove žene na poslu i nastavite sebi davati ove doze stvarnosti. A ako vam u vezi nedostaje romantike i strasti, učinite nešto po tom pitanju. Počnite da pokazujete ​​svojoj supruzi koliko je volite i volite je, te podstaknite neko uzbuđenje.

