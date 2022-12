GRUDI SU MI VEĆE OD GLAVE! Muškarci odlepljuju na njene 18+ SLIKE I VIDEE: Ne libi si da pokaće svaki deo SVOG TELA! (FOTO)

Seksi influenserka iz Lesteršira Rianon Lusi, koja ima više 18 plus video snimaka i fotografija, ponovo je počela da objavljuje aktove nakon što je napravila pauzu zbog trudnoće.

Ona tvrdi da se sada oseća seksipilnije nego ikada, piše Dejli star. Rianon izdržava svoje najmilije skidajući se, a uverena je da njene zanosne obline veoma privlače muškarce. Ali priznala je da imati "grude veće od glave" može da bude iscrpljujuće.

- Ne privlače sve muškarce savršena ženska tela. Imam velike grudi, zaobljene bokove i veliku zadnjicu i moji obožavaoci vole moje prirodne obline. Mislim da je sjajno videti muškarce kako uživaju kada vide kako prave žene izgledaju - rekla je ona.

- Uvek sam bila samouverena i kada sam postala kreator sadržaja, osećala sam se super seksi. Uzela sam pauzu zbog bebe, ali sada sam se vratila i osećam se seksipilnije nego ikad. Nosim moderan donji veš i snimam gole fotografije i video snimci za moje fanove su bili podsticaj koji mi je bio potreban da vratim svoju seksi modu - podelila je Rianon.

Rianononine obline su potpuno prirodne, a otkrila je da nikada nije razmišljala o operaciji. Umesto toga, ona želi da inspiriše žene da prihvate svoj prirodni izgled.

- Ohrabrujem žene da vole svoje telo bez obzira na njegovu veličinu ili oblik. Svi smo mi seksi, zato budite samopouzdani, budite srećni i volite sebe - rekla je ona. Muškarci se pretplate na njene video snimke na sajtovima za odrasle i obično je traže da se pomeri i protrese grudima.

- Sigurna sam da neki od mojih prijatelja misle da je to malo čudno, ali znaju da volim to što radim. Većina ljudi ovih dana nema dovoljno novca, pa mi rad na stranicama od 18+ pomaže da se brinem o svojoj porodici. To je lep je osećaj jer sam sama svoj šef i imam kreativan koji me povezuje sa mojim fanovima - istakla je Rianon.

