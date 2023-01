RUSKINJA IZ BEOGRADA PODELILA RECEPT ZA PRAVU RUSKU SALATU: Svi na mrežama su IZBEZUMLJENI zbog sastojaka koje je stavila u jelo

Devojka koja na TikToku objavljuje zanimljive kulinarske recepte po imenu @chefin.bg je uspela da nasmeje, oduševi, a neke i da naljuti svojom verzijom omiljene srpske salate za praznike. Naravno, reč je o kraljici trpeze - čuvenoj ruskoj salati.

Naime, na tom snimku gde pravi salatu je rekla na ruskom da je ona Ruskinja i da Rus pravi pravu salatu, a da bi sve bilo autentičnije može se popiti i čašica votke i to svaki put kada ona u videu izgovori "ruska salata". To treba uzeti sa rezervom jer na ostalim snimcima ona priča na srpskom koji zvuči kao da joj je maternji i kako u njenom opisu stoji "ok recepti, užasan humor", može biti da je samo u pitanju šala, ali opet možda i jeste Ruskinja, ko zna.

Elem, u njenu rusku salatu ide krastavac, paradajz, luk, beli luk, peršun i leblebije, limun, so i bibier, dodatak proteina je proprženi tofu sa soja sosom i čilijem i susam, a sve prženo na kokosovom ulju. Njen urnebesni komentar je bio i da "ova salata je mnogo prijatnija za arterije od one fejk ruske", što kada se uzmu u obzir sastojci za rusku salatu na koju smo navikli je sasvim na metu. Ništa majonez, jaja, šunka/piletina...

Može se reći da je ovaj recept izazvao dosta pažnje, što pozitivne, što negativne.

"Poznato je da su Rusi pravili tofu od vremena pa do sad", "Sjajno", "Ništa ne razumem", "Pa ti si hit eee" bili su neki od komentara.

Mnogi su se pitali kako je ovo ruska salata, neki su bili oduševljeni, ali niko nije ostao ravnodušan jer je ipak u pitanju "kraljica praznične trpeze", pa ko god dirne u tu "svetinju", neminovno privuče i komešanje na društvenim mrežama. Bilo kako bilo, devojci se ne može sporiti duhovitost.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

