PRETRNULA SAM KADA JE REKAO DA NIJE DOBRO! Olga Odanović iskreno o braku sa Peletom: Došla sam kući, on ćuti, tad mi je bilo jasno

Glumica Olga Odanović je našoj publici poznata po brojnim ulogama na malom ekranu i pozorištu, a mnoge od njih su postale kultne, pa se neke od njenih replika često citiraju u svakodnevnom životu.

Međutim, podjednaku pažnju privlači i njen brak sa glumcem Draganom Petrovićem Peletom, a ona je priznala da je on njen najveći kritičar. Inače, Pele je svoj nadimak dobio na ovaj urenebesan način.

Poput bilo kog drugog para koji je preko 30 godina u braku i neizmerno se voli Olga i Pele na svakodnevnom nivou jedno drugome stalno nešto zameraju. Dođe tu povremeno i do konstruktivne rasprave nakon koje je odnos glumca i glumice daleko bolji.

Od prvog dana zabavljanja, pa i braka skladni supružnici i roditelji dvoje dece, sina i ćerke, bili su spremni da preuzmu krivicu kada su krivi, da prihvate kritiku, ali i da pristanu na kompromis što je prava retkost u današnjim brakovima. Zbog svega navedenog kod Olge i Peleta sve ide nekako stihijski, već tri decenije jedno drugome su najveća podrška što privatno, što poslovno.

- Pele je moj najbolji kritičar - nedavno je kazala Olga, pa objasnila:

- Mada nije uvek prijatno čuti pokudu, zahvalna sam mu na iskrenosti. Uglavnom je objektivan, istovremeno blag, ume to da uvije i lepo saopšti, ali sećam se da je posle jedne odigrane probe bio dosta surov. Došla sam kući, on ćuti. Tu mi je već bilo jasno da nešto nije bilo u redu. Čim ja moram od njega da tražim mišljenje, nije dobro, uglavnom ga on sam istakne. Počeo je polako sa: "Nije dobro..." Ja sam tu već pretrnula jer nisam znala hoću li imati vremena do premijere da ispravim. Na svu sreću uspela sam da unapredim lik i neizmerno sam mu zahvalna na tome, iako u početku nije bilo prijatno čuti.

Poslovne kritike u Olginom i Peletovom slučaju ne spadaju u bračne razmirice ali neretko se dešava da to i postanu:

- Ima momenata kada i meni popuste kočnice. Nisam uvek u stanju u tolikoj meri kritiku da istrpim. Tada umem svašta da kažem. Interesantno je, međutim, da ćak i kada se naljutim mene ljudi ne doživljavaju ozbiljno. Valjda je tako sa svim komičarima. Privatno oni nisu veliki veseljaci, tu se valljda komedija graniči sa nekom njihovom tugom. "Eh kad bi znao kako mi je" rečenica je koju sam pre neki dan izgovorila kolegi Cveletu koji nije mogao da veruje koliko sam uverljiva bila u kadru - kazala je svojevremeno Olga, a prenosi Informer.

