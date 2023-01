POSTAVITE SEBI OVIH 10 S*KS CILJEVA U 2023. GODINI! Vaš ljubavni život postaće mnoge ZAČINJENIJI: Oduševićete se promenom!

Sa Novom godinom donosimo i neke nove odluke po pitanju našeg života, a nije loše i da se te odluke ponekada odnose i na produbljivanje seksualne veze između vas i vašeg partnera. U slučaju da osećate da ste prešli u rutinu pokušajte da ispratite ovih nekoliko trikova i vaš ljubavni život postaće mnogo bolji.

Započinjite seks koliko i vaš partner

To je jedna od najznačajnijih promena koje možete napraviti u svom seksualnom životu. „On/ona nikada ne inicira seks“ je uvek među tri najveće žalbe parova na seks. Ako je vaš partner uvek taj koji predlaže vođenje ljubavi, poruka je da imate seks samo da biste mu ugodili. Budite onaj koji će inicirati, dajte partneru do znanja da vas privlači.

foto: Shutterstock

Brinite manje o učestalosti, više o kvalitetu

Ovo je najčešća greška koju parovi prave kada pokušavaju da poboljšaju svoj seksualni život - fokusiraju se na to koliko često imaju odnose, a ne na to koliko su oni dobri. Jednom u dve nedelje, pola sata razigranog i prijatnog seksa učiniće vas mnogo srećnijim od sumornog pridržavanja režima seksa tri puta nedeljno. Seksualno zadovoljstvo se ne meri koliko ste puta to uradili. Sve je o raspoloženju, povezanosti i intimnosti.

Prestanite da mislite da seks znači snošaj

Seks je bilo koja vrsta erotske stimulacije. Poslednji put kada ste imali 'seks' nije bio poslednji put da je njegov penis ušao u vašu vaginu. Bilo je to kada ste masturbirali. Kada ste jedno drugom priuštili oralni seks tokom iznenađujuće vruće scene u emisiji koju ste gledali. Svaki sastanak sa partnerom koji vam prinese makar malo erotičnog uzbuđenja se 'računa' kao seks.

Budite ljubazni prema svom telu

To nije samo dobra ishrana, vežbanje i upravljanje stresom. Najbolji poklon koji možete dati sebi i svom partneru je da prihvatite telo u kome ste rođeni. Biti zdrav je sjajan cilj, ali naučiti da volite svaku malu neravninu, klimanje i 'nesavršenost' je još bolje.

Nemoguće je biti seksualno samouveren bez samopouzdanja - opustite se i uživajte u svojim hirovima i hirovima drugih. Golo telo u krevetu je uvek najlepše telo na svetu.

foto: Shuttertock

Budite razigrani

Većina ljudi seks shvata previše ozbiljno. Odbojni smo ako se naš partner smeje tokom seksa, razgovora ili dozvoli da mu pažnja pokoleba čak i na trenutak. Seks je zabavan. Što je veselije to bolje. Seks koji je neko vreme požudan, zatim postaje glup, a onda se nastavi, je zdrav seks. To pokazuje da niste vezani pravilima. Požuda raste i nestaje kada imate seks sa svojim partnerom. Opustite se i otpustite pritisak.

Napravite listu želja za seks

Neka lista bude mešavina iskustava (seks na nekoj zamišljenoj željenoj destinaciji), pozicija i tehnika. Zatim ubacite neke seksi knjige, filmove i serije za gledanje dok sastavljate seksi listu za reprodukciju.

Ne osećajte se krivim zbog drugog 'ljubavnika'

Prema istraživanju, u nekom trenutku 85 posto pojedinaca mašta o nekome tokom seksa sa svojim partnerom. Da li to znači da bi neko radije imao seks sa ovim ljudima u stvarnom životu - obično ne. Čak i parovi koji svoj seksualni život ocenjuju kao izuzetno zadovoljavajuće maštaju o drugima tokom seksa. Fantazije su način na koji mozak ubrizgava afrodizijak kada novina seksa nestane.

Jedno istraživanje je pokazalo da ljudi koji maštaju tokom seksa osećaju veći nivo seksualnog zadovoljstva i imaju manje seksualnih partnera, čak i ako fantazijska figura nije njihov partner. Druga studija je zaključila da seksualne fantazije pomažu mnogim ženama u dugotrajnim vezama da postignu seksualno uzbuđenje i/ili orgazam, bez obzira na kvalitet vođenja ljubavi.

foto: Shuttertock

Probajte nove stvari

U društvu se muškarci žale na partnerke koje nisu „dovoljno avanturistički nastrojene“, ali realnost je da je ženama potrebno više erotske raznolikosti nego muškarcima. Nedavna studija je pokazala da žene dvostruko češće od muškaraca izgube interesovanje za seks nakon godinu dana zabavljanja ili života sa partnerom.

Razlog nije to što žene ne vole seks. Žene u studiji odustale su jer ponuđeni seks nije bio dovoljno zanimljiv da ih iskuša. Žene često odbijaju partnerov predlog da isprobaju nove stvari, obično zato što ih ne zanima šta im partner predlaže. Ovo je problem para, a ne problem osobe. Žene moraju sebi da dozvole da istraže „mršaviju” stranu svoje seksualnosti – moraju da kažu svom partneru da to zaista žele. Muškarci bi trebalo da prestanu da misle da je njihova partnerka upravo 'prestala sa seksom' i umesto toga učine seks koji imaju zanimljivijim i prilagođenijim njenom ukusu.

Nemojte imati seks u dve tačke

Većina dugoročnih parova zna kako da dovede jedno drugom orgazam - svako od vas zna koje dugmad treba da pritisne, kojim redosledom i kada. Ljudi su inherentno lenji ili pametni, u zavisnosti od toga kako na to gledate, i uvek biraju najbrži način da postignu svoje ciljeve. Ako znate da vaša partnerka uvek dostiže vrhunac kroz određenu oralnu tehniku, odustajete od pripreme i idete pravo sa njom. Orgazami su lepi, ali traju samo nekoliko minuta. Bežite od te dokazane rutine. Što ste dalje od utabanih staza, to bolje.

foto: Profimedia

Često pričajte o seksu

Znati da treba da pričate o seksu nije isto što i pričati o njemu. Ako možete iskreno da razgovarate o seksu zajedno, možete rešiti svaki seksualni problem na koji naiđete. Nemogućnost razgovora o seksu znači da bi i najmanji problem mogao da sruši celu stvar. Tela, želje i potrebe se vremenom menjaju i ponekad se zbog toga osećamo ranjivo. Uvek postoji vreme kada penis nije u erekciji, kada je seks bolan, kada se želja smanji ili nestane i o tome treba razgovarati, prenosi Dejli mejl.

(Kurir.rs/24sata.hr)

