ZNACI KOJI VAM GOVORE DA STE U DRUGOM STANJU PRE IZOSTANKA MENSTRUACIJE! Ovo su najneobičniji simptomi koji ukazuju na trudnoću!

Prvi simptomi trudnoće se javljaju već oko očekivanog datuma menstruacije, ali kao što je sve individualno tako je i trudnoća individualna. Ipak znaci koji vam potvrđuju drugo stanje mogu biti veoma slični.

foto: Shutterstock

Daska na wc šolji mogla bi da postane plava

Ako ste primetili plave mrlje na dasci od wc šolje, verovatno mislite da vaše farmerke ostavljaju deo svoje plave boje na vašoj koži, ali ovaj fenomen može biti znak trudnoće. Iako za to nema naučnih objašnjenja, jedan od razloga mogao bi biti antibakterijski premaz na dasci koji reaguje sa vašim trudničkim hormonima.

Osećate ukus metala

Pojedine trudnice zbog metalnog ukusa u ustima imaju osećaj kao da im želudac nije u redu ili da su pojele nešto pokvareno.

Nije neobično ako povremeno osetite metalni ukus u ustima ujutru, kada je proizvodnja pljuvačke prilično spora. Međutim, tokom trudnoće, nivo estrogena i drugih hormona je veoma promenljiv, stalno varira, što uzrokuje pojavu čudnih osećaja, Iako je neobičan, čak vrlo specifičan, metalni ukus u vašim ustima tokom trudnoće je normalan. Smatra se da je uzrokovan povećanjem proizvodnje estrogena u organizmu, koji navodno kontroliše osećaj ukusa, piše Yumama.

Krvarenje desni

Ako ste primetili da vaši desni krvare prilikom pranja zuba, to bi mogao da bude znak da ste u drugom stanju.

Tokom perioda trudnoće u organizmu žene dešavaju se brojne promene, one ne zaobilaze ni usnu duplju. Dolazi do naglih hormonalnih promena, povećanja nivoa estrogena i progesterona, a nivo ovih hormona može utičati na stanje desni kod žena. Desni su mnogo podložnije krvarenju, te im je potrebna adekvatna nega i zaštita. Početno krvarenje desni je prvi znak upale desni i veoma je važno preduzeti sve potrebne mere da bi se zaustavilo dalje napredovanje, navodi se u tekstu Yumama.

foto: Profimedia

Imate gorušicu

Gorušica može biti i posledica rasta fetusa, koji zauzima više prostora u stomaku, samim tim vrši veći pritisak na ostale organe, između ostalog i želudac. Ovo takođe dovodi do toga da se hrana i kiselina iz želudca pomeraju ka gornjem delu jednjika, nakon čega nastaju poznati simptomi gorušice.

Osećate se naduto

Nadutost može biti jedan od najranijih znakova trudnoće. Do nadutosti u trudnoći dolazi usled pojačanog uticaja i višeg nivoa hormona progesterona koji u ovom slučaju utiče na opuštanje mišića - pre svega mišića materice, ali i mišića koji su zaduženi za probavu, zbog čega dolazi do usporavanja procesa varenja. Kao rezultat ovoga dešava se nadimanje - praćeno gasovima.

Vrtoglavica

Jedan od najranijih znakova u trudnoći jeste vrtoglavica koju osećate kada ustajete iz kreveta. Do vrtoglavica najčešće dolazi zbog smanjenog broja eritrocita u krvi, koji su zaduženi za prenos kiseonika kroz celo telo, što može dovesti ne samo do vrtoglavice nego i do gubitka svesti.

foto: Shutterstock

Začepljen nos Iako je prva pomisao na začepljen nos kod većine ljudi prehlada, ovaj simptom takođe može biti rani simptom trudnoće.

Trudnički hormoni nekada osuše sluzokožu u nosu, zbog čega bude otečen i zapušen. Zato mnoge žene misle da su prehlađene i ostale simptome pripisuju tome, a zapravo su trudne.

(Kurir.rs/Yumama/Najžena)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 01:49 ČUDO KOJE SE DOGAĐA JEDNOM U 700.000 TRUDNOĆA, DESILO SE U LESKOVCU! Jelica je za 4 godine rodila dva para blizanca, istog pola