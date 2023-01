UMIRALA SAM OD GLADI NA SOPSTVENOJ SVADBI: Mlade SUROVO ISKRENO otkrile kako su se provele na SVOM VENČANJU i za čim žale!

Uz sav stres koji prati planiranje venčanja, ne treba da čudi da većina parova zapravo preskoči seks prve bračne noći, ali ne iz razloga na koje ste pomislili.

Ispostavilo se da je najčešći razlog odlaganja konzumacije braka taj što su mladenci iscrpljeni od venčanja. Naime, rezultati ankete otkrivaju da 24 odsto parova priznaje da je preskočilo vođenje ljubavi jer je mladoženja bio previše pijan, dok 13 odsto parova je to preskočilo jer je mlada previše iscrpljena.

Ali ako pitate mlade šta su najviše zažalile vezano za svoja venčanja, odgovor verovatno neće imati nikakve veze sa seksom.

Dakle, za čime najviše žale? Pet mladi je iskreno odgovorilo na to pitanje, a evo i odgovora:

Provela je previše vremena obilazeći goste

- Jedna od stvari koju bih volela da nisam uradila na svom venčanju je to što sam protraćila celu noć hodajući okolo i razgovarajući s gostima. Čitate na svim internet stranicama za venčanja da kad vaši gosti sednu da jedu, da je dobro vreme za obilazak i zahvaljivanje ljudima što su došli. Ali, kad to zapravo počnete da radite, grozno je. Nisam čak stigla ni da zaplešem, ni da popijem šampanjac - odgovorila je Sara (28).

Dozvolite da vas potpuno obuzme stres

- Kad se setim koliko vremena sam provela pod stresom najradije bih samu sebe klepila. Koliko vremena sam izgubila brinući se o svakakvim glupostima, to je strašno. To je samo venčanje. Da, to je važan dan u životu ljudi, ali biće savršen bez obzira na to koliko planiranja je uloženo u njega. Dakle, jedna stvar koju bih definitivno promenila je to koliko sam napetosti osećala pre svog velikog dana. Moj muž nije bio pod stresom - pa zašto sam ja bila? - kaže Kristi (33).

Previše alkohola

- Jesam li ja jedina osoba koja priznaje da je previše popila na sopstvenom venčanju? Pre nego što smo izgovorili "da", popila sam nekoliko kratkih sa svojim deverušama da smirim živce. Nakon ceremonije, popili smo ih još nekoliko kratkih tokom fotografisanja, a onda sam konačno, na recepciji, odlučila da uživam u činjenici da imamo otvoreni bar. Kad se setim kako je to sve izgledalo, na žalost, većina venčanja mi je u magli. Volela bih da sam malo manje popila i da sam se više zabavljala - smeje se Džes (25).

Fotografije

- Mrzim kako su ispale moje fotografije s venčanja. Čak mi se ni tog dana nije sviđalo što je naš fotograf tražio od nas ili poze u koje nas je upućivao, ali nisam ništa rekla jer nisam želela da izazovem scenu ili da se ponašam kao razmažena mala curica. Sada bih, pak, mnogo volela da sam nešto rekla jer ne mogu da verujem kako su loše fotografije ispale - kaže Keli (29).

Preskakanje večere

- Znate li koliko košta jelo na venčanju? Stalno sam ponavlja sebi, evo sad ću, sad idem da jedem i nikako. I tako je prošlo već tri četvrtine večeri, a još niste ni dotakli svoje predjelo jer ste previše zauzeti smeškanjem i pretvaranjem da zapravo ne umirete od gladi. Kad god neko od mojih prijatelja komentariše to koliko je hrana bila dobra, ne mogu ni da se pretvaram da znam o čemu pričaju - nikad nisam imala priliku ni da probam - ispričala je Kejt (27).

