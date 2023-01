PREOTEO ŽENU NAJBOLJEM PRIJATELJU, A NEVERSTVO JE SKUPO PLATIO: Glumac koga svi obožavaju zbog 19 godina mlađe PREKRŠIO svoj ZAVET

Kevin Kostner (67) imao je buran ljubavni život, a zbog sadašnje, 19 godina mlađe supruge, dizajnerke Kristin Baumgartner (48) odlučio je da prekrši svoju odluku da želi više dece.

Potpuno se promenio kada ju je upoznao, što niko nije očekivao. Kada je diplomirao poslovnu ekonomiju na univerzitetu u Kaliforniji, Kevin se oženio glumicom i aktivistkinjom Sindi Silvom (66). Ona je u Diznilendu glumila Snežanu, obožavanog lika iz priče "Snežana i sedam patuljaka".

"Upoznali smo se na nekoj zabavi 1975. Bila je toliko lepa da me je ostavila bez daha. Svi su gledali u nju kao u boginju, a ja sam bio uveren da nemam nikakve šanse kod nje jer sam se doživljavao bezveznjakom", ispričao je Kostner jednom prilikom.

Ipak, Sindi nije mogla da odoli njegovom šarmu i izašli su na sastanak. Nakon tri godine veze, 1978. godine su izgovorili sudbonosno da. Dobili su ćerke Lili (36) i Eni (38) i sina Džoa (34).

Svi su bili uvereni da imaju savršen brak i da je Kevin suprug iz snova. Sindi mu je bila uvek podrška kao i kad je snimao film "Ples s vukovima", koji je Kevin režirao i tumačio glavnu ulogu. Film je osvojio sedam Oskara i tri Zlatna globusa. Sindi se preselila u prikolicu na setu s decom kako bi bila Kostneru stalno na raspolaganju.

Odjednom su na naslovnicama tabloida počele da se pojavljuju priče o glumčevim vanbračnim aferama, a među njima je bila i ona s Hale Beri. Iako su se trudili da spasu svoj brak, nisu uspeli.

Sindi je stalno Kevinu prebacivala da joj je neveran, dok je on nju optuživao za patološku ljubomoru. "Nakon 16 zajedničkih godina našem braku je došao kraj. Prijateljski smo rešili sva pitanja u vezi s našom decom i finansijskim poslovima i postignuta je potpuna bračna nagodba", oglasio se par u zajedničkoj objavi za medije.

Razvod je bio zvaničan 1994, a glumac je konačno mogao da viđa druge žene bez skrivanja. Američki mediji su objavili da je bivšoj supruzi isplatio 80 miliona dolara.

Na spisku žena koje je Kostner ljubio našle su se glumice Mišel Fajfer, Mira Sorvino i Kortni Koks. Nakon toga je ljubio supermodele Naomi Kembel, Endži Everhart i Karlu Bruni. Potom je bio s glumicom Bridžit Runi (58), s kojom je dobio sina Lijama (27). Njihova veza je kratko trajala i razišli su se pre nego što je njihov sin prohodao.

Razlog za raskid je bila Kevinova kratka romansa sa supermodelom El Mekferson. Glumac nikad nije imao blizak odnos sa sinom, ali Bridžit se pobrinula da joj isplati 10 miliona dolara kako bi imali finansijsku sigurnost.

Veza s El je brzo postajala ozbiljna i počeli su da žive zajedno, ali se uskoro završilo raskidom. Nakon svega, Kostner više nije verovao u bračne zavete, niti je želeo ida ma još dece.

Onda je sreo 19 godina mlađu dizajnerku kristin. Zanimljivo je da su se zapravo poznavali godinama pre nego što su se zaljubili i upoznali su se na golf terenu dok je on vežbao za jednu ulogu. Tada je bio u braku s prvom suprugom, Sindi.

Novi, sudbonosni susret njega i dizajnerke Kristin se dogodio u jednom restoranu 1999. Započeli su vezu, ali četiri godine kasnije su kratko raskinuli.

"Strah me je sputavao da se oženim Kristin. Ona je želela dete, ali ja sam se bojao da ne mogu da budem dobar otac", objasnio je glumac razlog njihovog raskida za Closer Weekly.

Ipak, uspeo je da nadiđe svoje strahove.

"Probudio sam se i pomislio: ‘Hoću li izgubiti lepu ženu koja je spremna da bude uz mene do mog poslednjeg daha jer se bojim da kažem da detetu? To je sve što je trebalo. Ponekad naučiš da će ti ono čega se najviše bojiš spasiti život", rekao je Kostner.

Par, koji se venčao 2004, dobio je sinove Hajesa (13) i Kajdena (16) i ćerku Grejs (12). Kristin je bila uz Kevina i kada je javno prozvan kao "slavna osoba optužena za seksualni čin dok su ga masirali u poznatom golf hotelu". Optužen je za incident u spa centru u The Old Course hotelu u St. Andresu, u oktobru 2004. godine.

Pravna presuda je zabranila identifikovanje Kostnera, koji je bio u St. Andresu sa svojom suprugom, gde su prisustvovali golf događaju.

Radnica hotela, koja je bila u središtu optužbi, otkrila je šta se dogodilo.

"Rekao je kako želi slatku masažu. Pitao me je da li bih htela da ga dodirujem svugde, a na kraju je skinuo peškir i počeo da zadovoljava sam sebe", prepričala je maserka, koja se kasnije požalila upravi hotela, ali umesto razumevanja, dobila je otkaz.

Radnica je optužila hotel za seksualnu diskriminaciju nakon što je izgubila posao i tvrdila da nepravedno otpuštena nakon što je upravi podnela pritužbu na holivudsku zvezdu.

Predsednica suda Nikol Hosi na kraju je presudila da i hotel i Kostner mogu da se identifikuju i da nema dovoljno jakih dokaza da se njihova imena skrivaju. Kostner je odbijao da da bilo kakav komentar.

Inače, najveći ljubavni skandal Kevin je izazvao kada je imao aferu sa suprugom svog prijatelja, bejzbol igrača Kelvina Ripkena Džuniora, koji zbog izdaje prijatelja i supruge nije mogao da se koncentriše na igru.

