"MARKETINŠKI TRIKOVI O ISHRANI KOJIMA VAS OBMANJUJU" Nutricionistkinja otkrila istinu o gojaznosti i nezadovoljstvu uoči praznika

Mnogima predstavlja poseban problem prelazak sa posne hrane na mrsnu.

Jedan od izazova je da se hranimo tokom prazničnih dana, a da budemo umereni.

Ovim povodom gost u "Pulsu Srbije" bila je Svetlana Stanišić, stručnjak za ishranu i profesor fizičke hemije.

foto: Kurir televizija

Profesorka se prvo osvrnula na konzumaciju alkohola i koliko on loše utiče na našu jetru i gojaznost.

- Poseban problem za zdravlje predstavljaju viscelarne masti, koje se talože u predelu stomaka, zbog čega imamo utisak da nam je otekao stomak i da ga ne može uvući. To je masno tkivo oko unutrašnjih organa i to je i te kako nezdravo. To ima veze sa današnjom hranom i jer neprekidno nešto grickamo, ali ima veze i sa neurednim životom. Dakle, previše alkohola, koji goji i masno degeneriše jetru. Ljudi se teško kontrolišu sa merama, a pogotovo tokom prazničnog perioda - rekla je Stanišić.

Nakon toga, pomenula je povezanost fizičkog i mentalnog zdravalja.

- Sve to se odražava na fizičko, ali i mentalno zdravlje. Smatramo da nam alkohol podiže raspoloženje, međutim sutra bude suprotan efekat. Samim tim ljudi koji konzumiraju dosta alkohola, bivaju skloni depresiji, izgube sve potrebne vitamine i minerale - tvrdi Stanišić.

Ubrzo se osvrnula na crno vino, koje se posebno konzumira tokom praznika, pa je rekla da je to marketinški trik:

- Što se tiče crnog vina, ono jeste zbog svog sadržaja resveratrola malo bolje, ali njegova koncetracija u crvenom vinu je zanemarljiva. Postoje alternativni unosi resveratrola. To je više marketing industrije hrane i pića. Te industrije nisu besposlene, one se i te kako bave time, čak i potplaćuju naučnike, pa možemo da čujemo da je kafa zdrava ili da neke određene namirnice lišavaju stresa.

