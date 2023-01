ČESTO GUBITE NAOČARE ZA VID: Vreme je da nabavite rezervne koje su praktične i uvek uz vas!

Naočare za vid služe da bolje vidimo i da olakšaju svakodnevicu, ali briga o njima ume da bude jako naporna. Najviše jer umeju često da se zagube ili još gore da malo, malo ručkice budu iskrivljene ili polomljene. Dosadilo vam je da neprestano brine o tim nezgodama i kako da sve to finansijski ispratite. Na tržištu su se pojavile naočare koje ćete odmah poželeti da posedujete, jer su one pre svega male, praktične, lagane i uvek uz vas - to su ULTRA TANKE NAOČARE!

Ultra tanke naočare napravljene su od polikarbonata, što garantuje veliku izdržljivost i lakoću. Most je od fleksibilnog metala koji se prilagođava vašem licu i garantuje komfor u upotrebi.

U pakovanju, pored naočara, dobijate i futrolu i nalepnicu, koja je lepljiva sa obe strane, tako da može da se zalepi na poleđinu telefona, na primer.

Ukoliko vam se često dešava da zagubite svoje naočare, ovo je pravi spas za vas. Takođe, ako ne volite da nosite svuda sa sobom nabudžene kutije u koje one mogu da stanu, sa ovim ultra tankim naočarama rešavate i taj problem!

Naručite ultra tanke naočare klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po fantastičnoj ceni od samo 1.900 rsd!

* Dostupne dioptrije su:

+ 1.00,

+ 1.50,

+ 2.00,

+ 2.50 i

+ 3.00.

