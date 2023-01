16 TRIKOVA KAKO POSTATI IDEALNA LJUBAVNICA: Naučnici otkrili koje stvari muškarce dovode do ludila! NE TREBA VAM VELIKI NAPOR

Vaše zadovoljstvo jednako je važno kao i zadovoljstvo vašeg partnera, a pomoću nekoliko malih trikova možete poboljšati svoj seksualni život. Što otvorenije razgovarate o seksu, to će vam biti lakše i naravno lepše.

Bilo da tražite načine da začinite stvari ili ste u potrazi za proširenjem seksualnog repertoara, donosimo neke od najboljih seks saveta za žene - jer svaka žena zaslužuje da uživa.

Samopouzdanje, kao i odvajanje vremena za igru i otkrivanje onoga što vam se sviđa često je jednako seksi kao i pokušaj zadovoljenja partnera.

I dok se popis prvenstveno sastoji od seksualnih saveta koji će pomoći da postanete 'bolje u krevetu' - takođe treba zapamtiti da je samopouzdanje ključno i da je odvajanje vremena za igru i otkrivanje onoga što vam se sviđa često jednako seksi kao i sam čin penetracije.

1. Ljubite se sa partnerom

Puno ljubljenja podiže nivo dopamina u mozgu - neurotransmitera koji potiče želju i kod muškaraca i kod žena, pokazalo je istraživanje koje su sproveli američki doktori.

- Kako bi stvari stvarno krenule, jezikom polako prelazite po njihovim usnama ili zubima te nježno zagrizite rub njihove donje usne - savjetuje seksologinja Karol Kvin.

2. Igrajte se njihovim ušima

Uši su rangirane odmah iza skrotuma kao deo tela koji, kada se dodirne, može pomoći muškarcima da dođu do vrhunca iznenađujuće lako. Dodajte ovo na svoj spisak seksualnih tehnika - pokušajte im nežno grickati ili lizati uši dok se približavaju orgazmu, dok im šapućete nešto seksi.

Stručnjakinja za seks Stela Ana Sonenbaum predlaže da im tiho dunete u uvo za ultra-intimnu reakciju, koja će ih sigurno uzbuditi.

3. Nemojte se plašiti igranja sa testisima

Nemojte gristi ili štipati, ovo je područje posebno osetljivo na oštre udarce. Nežno sisanje i stiskanje, može pomoći nekim muškarcima da lakše dođu do vrhunca tokom seksa, kaže seksualni trener Čarli Glikman.

- Što se tiče predigre, upotrebite Harvikovu tehniku. Počnite s rukama oko oba testisa, a zatim spojite vrhove prstiju preko njih kao da podižete ubrus s poda - predlaže.

4. Uključite i vrat

Dodirivanje njihovog vrata ima pozitivan efekat, kao i kada oni to rade nama. Studija objavljena u časopisu Ergonomiks otkrila je da na potiljku vole niskofrekventne vibracije. Iskoristite to tako što ćete ih s blago otvorenim ustima ljubiti u zadnji deo vrata.

- Kombinacija topline i vibracija pomoći će u podsticanju nekih od ozbiljnih senzacija - kaže stručnjakinja Emili Morse.

5. Nemojte se stideti dodirivanja penisa

Kod muškog polnog organa najveću osetljivost ima glavić penisa, koji uz kombinaciju dodira drugih delova može da izazove ozbiljno zadovoljstvo, navodi se u istraživanju koje je objavljeno u časopisu BJU International.

Budući da se unutrašnje erektilno tkivo nalazi duboko ispod površine kože, kada se radi o tome kako ih uhvatiti, najbolji seksualni saveti za žene reći će vam da mnogi tipovi vole prilično čvrsto držanje. Stisnite šaku oko njega, pomičući gore-dolje i povećavajući pritisak.

6. Obratite malo pažnje na njihove bradavice

Muškarci koji su ispitani za potrebe studije u časopisu Cortex priznali su da su im bradavice jedna od najosetljivijih tačaka na telu. Stručnjaci predlažu njihovo sisanje dok rukom dodirujete penis.

- Zbrajanje dve erogenih zona može biti vrlo prijatno - ističe Kvin.

7. Glavić penisa

Glavić ima znatno više živaca od trupa penisa, stoga ne štedite na pažnji koju ćete mu posvetiti. Nakon što prste namažete lubrikantom, savijte ih u obliku slova O i pređite preko glavića, savetuje Kvin. Zatim usporeno stežite oko vrha. Tokom oralnog zadovoljavanja pređite jezikom po glaviću i lagano usisajte, prenosi Vumens Helt.

8. 'Pogodite' prostatu

Glikman u svojoj knjizi 'The Ultimate Guide to Prostate Pleasure' naziva prostatu 'muškom G-tačkom'. Kako biste pogodili ovo područje koje izaziva orgazam, moraćete umetnuti, dobro podmazan, prst u analni otvor svog muškarca, usmeren prema prednjem delu njegovog tela, savetuje Kvin. Ako ni vi ni on niste za to, prostatu možete stimulirati i dodirivanjem međice (prostor između anusa i testisa). Takođe, važno je napomenuti, ako nameravate isprobati bilo kakvu analnu igru - lubrikant je neophodan.

9. Posvetite pažnju međici

Međica prestavlja deo muškog tela koji je smešten u prostoru između anusa i testisa. Ovo mesto sadrži muške mišiće za ejakulaciju koji, kada se masiraju, mogu učiniti orgazam još intenzivnijim, kaže Glikman.

- Palcem nežno trljajte međicu kružnim pokretima, držeći se ritma s onim što vaša usta rade. Neposredno prije nego što završite, čvrsto pritisnite tačku kako biste mu pružili orgazam iznad svih orgazama - predlaže Emili.

10. Prljavi razgoovri mogu biti od koristi

Ako volite isprobati nešto novo, a niste baš spremni da se podvrgete raznim akrobacijama pokušajte s prljavim pričama.

- Erotika i pornografija sjajni su izvori inspiracije za primere prljavog govora i za otkrivanje kakav vas razgovor uzbuđuje - kaže Silva Neves, psihoterapeutkinja i stručnjakinja za intimne odnose.

Mozak je glavni polni organ pa bi otkrivanje sopstvenih seksualnih fantazija bez osuđivanja moglo biti još jedno mesto gde ćete pronaći mnogo inspiracije, dodaje Nives.

11. Priuštite im tantričku masažu

Uključivanje senzualne tantričke masaže u repertoar može biti super seksi. Može biti malo složeno ući u to, ali postoje dostupni vodiči i video tutorijali koje možete naći na interentu.

12. Predložite novu pozu

Ako ste u dugoj vezi, ključno je uneti neke novine kada je u pitanju održavanja seksualne tenzije i uzbuđenja među partnerima. Jedan od načina da se osećate bolje u krevetu je da znate koji vam položaji odgovaraju. Potrebno je samo malo inspiracije i volje.

13. Ovladajte telefonskim seksom

Ako ne živite s partnerom s kojim imate odnose, a želite zadržati tu iskru seksualne veze, potražite savete i vodiče za seks preko telefona. To može dodatno probuditi želju, koja će eksplodirati pri prvom susretu.

14. Budite 'nastrani'

- Ako partner voli kad malo zapovedate u krevetu ili ste dominantniji, recite im šta ćete im učiniti i neka ponove ono što kažete - predlaže Sonenbaum. Šapnite im šta ćete im uraditi i neka vam to ponove. Ovo je takođe sjajan način da počnete da vodite prljave razgovore - što nosi određeno zadovoljstvo.

15. Pokušajte s 'odlaganjem'

- Prosečno vreme od penetracije do orgazma za muškarca je u proseku od 5 do 7 minuta - objašnjava seksualna stručnjakinja Rebeka Dakin. Ako želite produžiti ovo i začiniti stvari u isto vreme, pokušajte s 'odlaganjem'.

To je praksa sprečavanja samog sebe da postignete orgazam. Iako može zvučati kontraintuitivno, zapravo može dovesti do dužih i zadovoljavajućih vrhunaca.

Ako vi ili oni osećate da ste blizu orgazma, prekinite seksualnu stimulaciju i pričekajte oko 30 sekundi pre nastavka. Ponavljajte ovo dok ne budete spremni za orgazam, što može produžiti vreme između stimulacije i ejakulacije.

16. 'Umoči vrh'

Natjerajte ga da vas zadirkuje samo vrhom penisa - toliko je nervnih završetaka posvuda oko vulve, usana, a ne samo u otvoru, te je blizu unutra i 'G tačka'. Naterajte ga da penisom prati usne i pomalo prodire, a zatim povlači. Put do potpune penetracije je ono što će dovesti do seksualnog ludila telesne požude, ističe Dakin.

(Kurir.rs / 24 sata.hr)

