DA LI KORISTITE DRVENU VARJAČU? Kad odgledate ovaj snimak, ODMAH ćete je BACITI! (VIDEO)

Foto: TikTok/Miss clean with me

U prošlosti su drvene varjače bile osnovni element kuhinjske opreme. Mnogi ih koriste i danas, što iz navike, što zbog toga što ne oštećuju posuđe kao metalne.

Neki čak imaju varjače od pre nekoliko ili nekoliko desetina godina. I iako tradiciju treba negovati, u ovom slučaju to nije baš preporučljivo. Savetujemo vam da drvenu varjaču što pre zamenite modernom silikonskom.

Met Preston, australijski kuvar i sudija na lokalnom Master Chef programu, razvio je "test drvenom kašikom". Omogućava vam da odredite da li predmet i dalje možete da koristite ili treba da ga bacite.

Metoda koju on predlaže je vrlo jednostavna, a sve što vam treba je čaša tople vode. Stavite drvenu varjaču u to i ostavite 20 minuta. Po povratku, možda ćete biti veoma iznenađeni. I to je prilično negativno.

Ideju australijskog kuvara sada je opozvala je jedna korisnica TikToka. Snimila je video na kom drvenu kašiku stavlja u ključalu vodu. "Nisam bila spremna za to" – sa gnušanjem komentariše efekat. Verovatno niste ni vi.

Ovaj kratki video brzo je postao viralan, prikupivši preko milion lajkova, hiljade komentara i desetine hiljada deljenja. „Moj život više nikada neće biti isti“ – pišu korisnici interneta.

U čaši će se nalaziti zagađivači koji su do sada bili na površini varjače i ispuštaju se u hranu tokom kuvanja. Većina ljudi je šokirana nakon ovog testa. Posebno oni koji misle da vrlo temeljno čiste kuhinjski pribor.

Sada razumete zašto drveni kuhinjski pribor nije dobra ideja. Mnogo je bolje zameniti ih silikonskim. Oni su higijenski, otporni na toplotu, fleksibilni, lako se peru i sigurno će vam služiti mnogo duže.

(Kurir.rs/ Najžena)

