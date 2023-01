MARIJA JE HITNO MORALA DA SMANJI KLITORIS! Bilo ju je SRAMOTA jer joj se to uvek dešavalo: Primetila sam posle 1. s*ksa...

Jedna devojka Marija progovorila je o problemima koje ima sa svojim klitorisom, za koji tvrdi da je i ovako poprilično veliki, a da bi se dodatno povećavao tokom polnih odnosa što je njoj izazivalo veliku neprijatnost.

Nedavno je porodiljska škola Asis Šatobrijan, u severoistočnom Brazilu, izvela dve „klitoroplastije" - korektivna zahvata na klitorisu, a Marija, koja ima 22 godine i koja je bila jedna od operisanih pacijentkinja, progovorila je o tom zahvatu za BBC.

foto: Profimedia

Ova mlada žena ispričala je kako se požalila medicinskom timu na veličinu njenog klitorisa i da je na hormonskoj terapiji od decembra 2021. godine.

- Posle prvog seksa, u 18. godini, primetila sam da mi klitoris mnogo otiče. I to mi je stvarno smetalo - kaže ona.

Traženje rešenja

Ova mlada žena potom je pitala ginekologa da li postoji mogućnost da smanji veličinu klitorisa. Marija je kasnije dobila dijagnozu genetskog stanja koje izaziva abnormalni rast ovog organa.

- Nije mi smetalo u svakodnevnom životu, ali tokom seksualnog odnosa bih ga pogledala i imala utisak da nije normalan. Zato sam želela da ga smanjim - objasnila je Marija.

Ona je dodala da njen tadašnji seksualni partner nikad nije pokazao da mu to smeta, iako ju je savetovao da potraži pomoć budući da je nesrećna zbog toga. U Seari, državi u kojoj je živela Marija, nije postojao hirurg specijalista, tako da je morala da čeka dok profesionalac iz Sao Paula nije pristao da putuje skoro 3.000 kilometara da bi izveo zahvat.

foto: Profimedia / Wavebreak Media LTD

- Operacija je prošla veoma dobro. Sada se osećam kao kompletna žena, zato što se pre toga nisam osećala normalno - kaže ona i dodaje:

- Za mnoge ljude to izgleda kao mali problem, ali za one koji žive s tim, veoma je teško.

To nije bolest

Marselo Praksedes, ginekolog koji je izveo zahvat, upozorava da je uvećani klitoris „čest razvojni poremećaj" i priznaje da može da utiče na samopouzdanje žena.

- Ali uvećani klitoris nije bolest - objašnjava Praksedes.

Šta je „klitoroplastija"?

Operacija smanjenja klitorisa ne cilja njegovu funkciju kao glavnog izvora seksualnog zadovoljstva kod žena. Na kraju krajeva, ovaj organ ima više od 8.000 nervnih završetaka. Slično „malom dugmetu", klitoris varira po veličini od osobe do osobe.

Doktor Praksedes navodi neke od uzroka ove hipertrofije, poznate kao klitoromegalija: genetski ili hormonalni poremećaji kao i upotreba anaboličkih steroida - supstance koju često uzimaju ljudi željni da brže izgrade mišićnu masu.

Abnormalni rast ovog seksualnog organa takođe može da pokrene uzimanje hormona tokom trudnoće, pojavljivanje nekih tumora koji povećavaju proizvodnju muških hormona i, u ekstremnim slučajevima, abnormalni rast može da bude posledica sindroma policističnih jajnika (PCOS).

foto: Shuttertock

- PCOS se smatra najčešćom endokrinom bolešću kod žena u reproduktivnom dobu. Njena učestalost varira od 5 odsto do 17 odsto u ovoj starosnoj grupi - kaže doktor Praksedes i objašnjava:

- Može da izazove neregularnost menstruacije, akne, višak telesnih dlaka i uvećanje klitorisa kod ozbiljnijih slučajeva.

Klitoris se prirodno uveća kad dođe do uzbuđenja zahvaljujući tkivima koja se ispune krvlju. Ovo je uobičajeno kod svih žena, ali u slučaju onih sa klitoromegalijom to je dodatno naglašeno. To može da izazove veću erekciju od očekivane, što može da dovede do neprijatnosti tokom seksualnog odnosa.

Takođe, prema ekspertima, mnogim ženama sa uvećanim klitorisom nije prijatno da nose bikini ili veoma usku odeću, zato što veličina njihovog polnog organa može da privuče pažnju.

- Tokom zahvata, mi uklanjamo samo ono tkivo koje je uvećano. Zadržavamo sve osetljive i vaskularne delove, koji su najvažniji - objašnjava doktor Praksedes.

Da li klitoris ima definisanu veličinu?

Ne postoji standardna veličina. Stoga se savetuje da se posavetujete sa lekarem kad stvarno postoji vizuelna ili seksualna nelagoda.

foto: Profimedia

- Pacijentkinja ne treba da meri da li je njen klitoris uvećan ili ne, zato što, u stvarnosti, to je veoma lično pitanje. A ako je malo uvećan, a ona je zadovoljna, onda ne postoji problem - savetuje doktor Praksedes.

Postoji klasifikacija u medicinskoj literaturi po imenu Prader, koja rangira veličinu numerički od jedan do četiri i koristi se za definisanje stepena abnormalnosti genitalija, ali tu procenu može da donese samo stručnjak.

(Kurir.rs/Vijesti.me)

