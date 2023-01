ODLUČILI STE DA U 2023. PRESTANETE DA PUŠITE: Evo kako da lakše ostavite cigarete!

Znamo da je cigarete jako teško ostaviti, a znamo i da vam je želja velika, zato evo male pomoći – pogledajte OVDE!

Cigarete vam ne trebaju jer ćete bez njih živeti mnogo zdravije i bolje i imaćete neuporedivo više novca na godišnjem nivou.

Jeste li čuli za magnet protiv pušenja? Evo kako on deluje?

On stimulisanje određene tačke na uhu zahvaljujući čemu se oslobađa endorfin. To je hormon sreće koji se oslobađa i kad udahnete dim cigarete. Tako proizvodnja endorfina postaje zamena za nikotin i postepeno se gubi potreba za cigaretama. Postepeno dolazite do toga da vam cigarete nisu više toliko potrebne, pa ih smanjujete i na kraju dolazi do potpunog prestanka pušenja.

Ovaj magnet možete već sada poručiti online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

Magneti Quit Smoke su mali i neprimetni, pa vam neće remetiti izgled niti vam smetati. Zapravo, i zaboravićete da ih imate na sebi!

foto: Promo

Već danas prestanite sa pušenjem – poručite online OVDE ili pozovite na broj 011/6 888 999 po ceni od 990 dinara ostavite cigarete zauvek.

UPOZORENJE: Magnete ne smeju koristiti osobe sa ugrađenim pejsmejkerom, defibrilatorima, insulinskim pumpama ili drugim elektronskim medicinskim uređajima. Držite magnete dalje od kompjuterskih diskova, audio/video traka i kreditnih kartica.

(Promo)