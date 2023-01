KUPA SE FLAŠIRANOM VODOM! Ne koristi česmovaču NIKAD, a za ovaj napitak daje oko 400 EVRA mesečno: Odrekao sam se mnogih stvari!

Britanac Džon Junior (34) odlučio je da potpuno isključi vodu iz česme iz svog života i koristi samo flaširanu vodu.

Kupovina vode u lokalnoj prodavnici košta ga oko 400 evra mesečno, ali veruje da mu je flaširana voda umnogome poboljšala kvalitet života.

- To mi donosi mnoge koristi i vredi novca - otkrio je Džon za The Sun. Džon za kupanje potroši oko 30 litara vode dnevno, a u hladnu flaširanu vodu dodaje samo par litara prokuvane vode iz kotlića, tako da mu temperatura odgovara.

- Ovo mi je promenilo život. Ne znam zašto mi to radi. Možda sam alergičan na hlor koji koriste za dezinfekciju vode - kaže on. Džon tvrdi da mu neke prodavnice ne bi dozvolile da kupi toliko vode odjednom, a on je u životu odbacio neke luksuzne stvari da bi to mogao da priušti.

- Borila sam se sa izuzetno teškom anksioznošću, migrenama i dermatitisom, a posle izvesnog vremena uradio sam gomilu eksperimenata na sebi kako bih to sprečio. Izbacio sam gomilu stvari iz ishrane i na kraju sam pomislio da to mora da je samo voda - rekao je Džon, koji kaže da ne podržava teorije zavere o vodi iz česme, već da je jednostavno pronašao dobar recept za sebe.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:26 GRADSKA GROBLJA KAO DEPONIJE, SRAMOTA! Goran Vesić: Ovo je odraz ljudske svesti i navika