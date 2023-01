ZAŠTO SU LEPE OBRVE VAŽNE: Ako se dobro oblikuju, mogu da daju mlađi i svežiji izgled!

Neverovatno, ali obrve mogu potpuno da promene izgled lica. Ako se pametno i vešto srede mogu da “podignu” pogled, da otklone umoran izgled i daju licu na svežini. Kako biste što lakše sredili obrve, otkrivamo vam ovaj super trik – pogledajte OVDE.

Postoji način da obrve sredite mnogo brže i mnooogo lakše nego što ste to do sada radili i pritom da to uradite bez pincete. To podrazumeva da nema iritacija, crvenila, nema urastanja dlačica, a nema ni bola - OLOVKOM ZA OBRVE NA BATERIJE.

foto: Promo

Njom se brže i preciznije sređuju obrve

Funkcioniše na baterije i možete da je ponesete bilo gde, čak i u maloj torbi

Ergonomskog je dizajna, pa je lako držati je u ruci i njom srediti obrve

Posle sređivanje obrva ovom olovkom ne morate da čekate da se koža smiri da biste naneli šminku – možete je odmah staviti

foto: Promo

Električnu olovku za korekciju obrva sada možete da kupite OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

Pogledajte video koji će vam objasniti kako se njime tretiraju obrve:

EMBED: https://youtu.be/QUEafv5N-to

Takođe, ovaj aparat sa hipoalergenskim sečivom može da posluži i za sređivanje nausnica, a mogu da ga korsite i muškarci i žene za sređivanje dlačica u nosu.

Električnu olovku za korekciju obrva sada možete da kupite OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.

Promo tekst