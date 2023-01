KOLIKO GOD PEREMO SUDOPERU ONA ĆE UVEK BITI PRLJAVA! Mikrobiolog uradio TEST i šokirao sve: Ima puno BAKTERIJA čak i nakon ribanja

Mikrobiolog Tim Kol (32) iz ​​Amerike šokirao je ljude kada je podelio snimak o tome koliko sudopera može biti prljava, čak i nakon što je temeljno očišćena.

On je na TikTok postavio video na kojem je testirao svoju sudoperu na bakterije pre nego što je očistio toplom vodom i sapunom, a onda je očistio i je ponovo testirao da vidi koliko je bakterija uspeo da se reši.

foto: Printscreen

Testirao je sudoperu uzimajući mali uzorak sa površine pre i posle čišćenja i posmatrao šta će iz njega izrasti kada se stavi u petrijevu posudu. Ali čak i uz mnogo ribanja, naučnik je pronašao ogromnih 45.000 originalnih uzoraka bakterija. Zatim je objavio svoje nalaze na TikTok-u i ubrzo postao viralan.

Sakupio je više od 33,4 miliona pregleda i brojne komentare ljudi koji su bili šokirani.

- Ali moje posuđe dodiruje sudoperu... kako da izbegnem bakterije iz sudopere na sveže opranom sudu? - napisala je jedna žena.

- Ne jedi ni kod koga! – napisao je neko u drugom komentaru.

Tim često objavljuje video snimke na TikTok-u kako bi obrazovao druge o tome koliko svakodnevni predmeti mogu biti prljavi, ali je rekao da ima i neke stvari koje su ga iznenadile.

- Ovakve sadržaje objavljujem jer me je uvek zanimalo šta raste oko mene i želeo sam da to vidim vizuelno. Najčistija stvar koju sam testirao, što me iznenadilo, bile su benzinske pumpe na benzinskim pumpama. Mislio sam da će biti puni bakterija zbog količine upotrebe, ali sam se iznenadio kada sam video da je tamo bilo vrlo malo. Pretpostavljam da je to zato što su gasne pare antimikrobne - rekao je on.

I dok su mnogi koji su komentarisali bili užasnuti bakterijama pronađenim u njihovim sudoperima, nekoliko ljudi je reklo da bakterije nisu nužno loša stvar — jer „bukvalno sve“ ima bakterije.

- Shvatate da su bakterije bukvalno u svemu, zar ne? - napisala je jedna osoba, piše Mirror.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:38 BRAJAN VOLŠ JE ČAK OVDE IŠAO DA BI KUPIO SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE! Stručnjak otkriva: Morao je da prijavi nestanak policiji ZBOG OVOGA