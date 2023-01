U TOKU S*KSA JOJ REKAO DA LIČI NA NJEGOVU MAMU! Vrelu akciju začinio BRUTALNIM KOMPLIMENTOM, a ona ostala u ŠOKU: Svi su zgroženi!

Svim ženama je jasno da muškarci vole da dele komplimente ženama i da ti komplimenti nekada nisu instiniti ili su malo prenaduvani. Ovo se posebno dešava posle intimnih odnosa, kada vole da kažu svojoj parnterki kako je dobra u krevetu.

Jedna dama koja je dobila kompliment objavila je video u kome je otkrila kako se jedna lepa reč pretvori u paklenu nućnu moru.

Dečko sa kojim je bila je usred ljubljenja rekao da je najseksepilnija žena sa kojom je bio u vezi. To joj je izmamilo osmeh, iako je priznala da ne veruje u takve izjave. Potom su prešli na aktivnosti ispod čaršava i taman kada se sve činilo da ide kako treba, ostala je zgrožena.

- Rekao mi je da je to najbolji odnos koji je imao, a samo posle par sekundi, dodao je da ga podsećam na njegovu mamu - rekla je devojka i ovaj trenutak povezala sa Edipovim kompleksom koji je razvio Sigmund Frojd.

Izazvala je mnogo komentara, naročito od ženskog pola. "Ako to nije crvena zastava, ne znam šta jeste", "To nije ni mamin sin, ja volim da kažem da je to mamin dečak", "Isto sam jednom doživela, užas", "Muškarci uvek idu za devojkama koje liče na njihove majke", glasili su samo neki od komentara.

