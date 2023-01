DA LI ČETKICU ZA ZUBE TREBA KVASITI PRE ILI POSLE PASTE? Profesor rešio DILEMU, pa otkrio zašto svi POGREŠNO koriste KONAC ZA ZUBE

Pranje zuba je svakodnevna rutina o kojoj danas i ne razmišljamo previše. Ipak, svi imamo različitu naviku kada su određeni redosledi radnji u pitanju, a to se najviše odnosi na kvašenje četkice. Da li je pokvasite pre ili posle nanošenja paste? Ako ste mislili da je svejedno šta prvo primenjujete, prevarili ste se.

Prema Luisu Marionu, paradontologu i profesoru na Univerzitetu u Pensilvaniji prvo treba da pokvasimo četkicu za zube.

foto: Shutterstock

"Suva vlakna, čak i ako je četkica super meka, imaju jaku abrazivnu moć. Abrazija zuba, odnosno trošenje tvrdog zubnog tkiva i povlačenje desni usled toga, veliki je problem koji viđamo svakodnevno, posebno kod mlađe populacije", rekao je profesor i otkrio šta se dešava kada četkicu kvasite posle paste.

"Ako četkicu pokvasite tek nakon što ste na nju naneli pastu za zube, vlakna se verovatno neće sasvim potpuno pokvasiti. To nije veliki problem ako ste navikli da perete zube laganim i nežnim pokretima. Ipak, većina ljudi to ne radi", ističe ovaj stručnjak. Ono što retko ko zna, to je da se konac za zube koristi pre pranja zuba.

foto: Shutterstock

Većina ljudi pravi ovu grešku, a profesor je objasnio da se konac pravilno koristi pre pranja zuba četkicom. Na taj način, konac za zube izvlači nečistoću nakupljenu između zuba. Ukoliko prvo operete zube i postignete željenu čistoću i svežinu, koncem kvarite efekat. Takođe, najbolje je pranje zuba završiti četkanjem jezika i ispiranjem usta vodicom za usta.

