OVE DLAKE NA TELU NIKAKO NE SMETE DA ČUPATE PINCETOM: Ekspertkinja upozorava na OZBILJNE POSLEDICE koje možete da izazovete

Neka vas ne dovedu u iskušenje urasle dlačice ili one na bikini zoni. Iako može biti primamljivo izvaditi pincetu i bockati zalutale dlačice, stručnjak za lepotu otkrila je da postoje različiti delovi tela koje nikada ne bi trebalo da čupkate.

Iako su dlačice na telu savršeno normalne, mnogi odluče da uklone one neželjene, a uvek je zgodno imati dobru pincetu za svaki neočekivani ponovni rast.

Bjuti ekspertkinja Fides Baldesberger, direktorka kompanije za pincete, podelila je svoje savete i trikove o tome kako čupati dlačice na "nezgodnim" mestima i koje bi trebalo izbegavati da dirate.

foto: Profimedia

Prema Fides, područja na kojima nikako ne biste smeli da čupate dlačice su nos, mladeži, urasle dlačice, bradavice, pazusi, bikini zona i bubuljice.

Dlake koje ne smete da čupate

Nos

Prema Fides, vrlo je važno da nikada ne čupate dlake iz nosa.

- Zona broj jedan bez pincete je nos. Nikada ne čupajte dlačice u nosu. Dlake u nosu su tu da spreče infekcije i bakterije. Osim toga, neverovatno je bolno - upozorila je.

Mladež

Otkrila je da bi trebalo izbegavati čupanje dlačica koje vam rastu iz mladeža.

- Mladeži iz kojih rastu male dlačice vrlo su česti. Ali čupanje ovih dlačica može izazvati upalu i infekciju. Nikad ih ne dirajte pincetom - napominje.

Urasle dlačice

Iako možda želite da se rešite uraslih dlačica pouzdanom pincetom, prema Fides, to se nikako ne preporučuje.

foto: Profimedia

- Urasle dlake su tako neprijatne, a čekanje da prođu je agonija. Ali stiskanje urasle dlake može dovesti do infekcije i ožiljaka. Umesto toga koristite paru, vruće kupke i piling kako biste nežno izbacili dlaku - savetuje.

Kada kraj vlasi konačno prođe kroz kožu, onda možete da iskoristite čistu pincetu da povučete dlaku.

Bradavice, pazuh, bikini zona

Fides je takođe naglasila važnost odbacivanja pincete za osetljiva područja.

- Druga mesta o kojima bi trebalo dvaput razmisliti pre korišćenja pincete su područja oko bradavica, bikini zona i ispod pazuha. Koža je neverovatno osetljiva na tim područjima i lako može postati nadražena ili može nastati ožiljak. Čupanje osetljive kože takođe može biti bolno i nije vredno uklanjanja - objašnjava ona.

foto: Shutterstock

Bubuljice

Prema Fides, osim ako ne želite da izazovete infekciju, treba da prestanete da dirate bubuljice pincetom.

- Možda ste primetili da se oko vlasi ponekad stvaraju gnojne bubuljičice, a to često može biti manja vrsta infekcije poznata kao folikulitis. Možete pomisliti da bi uklanjanje dlaka moglo da pomogne kod infekcije. Međutim, može da pogorša situaciju unošenjem bakterija u to područje, a u nekim slučajevima stiskanje bubuljica može čak da dovede do ožiljaka - ističe.

Dlake koje možete čupati

Ali ako ipak želite da počupate dlačice, prema njenim rečima - dlačice na bradi, gornjoj usni, obrvama, nožnim prstima i zglobovima prstiju su prihvatljive za pincetu, donosi The Sun.

Dlake na bradi

Kada je reč o dlačicama na bradi, čupanje je tu sasvim u redu.

foto: Profimedia

- Svi imamo vrlo fine, sićušne svetle dlake na bradi, koje služe za regulaciju telesne temperature. Čupanje dlačica s brade je dobra i sigurna opcija za uklanjanje, ali pazite da pincetu održavate čistom i redovno je perete - kaže Fides.

Gornja usna

Takođe, ako imate dosadne dlačice na gornjoj usni, Fides je objasnila da je sasvim u redu rešiti ih se pincetom.

- Čupanje dlačica s gornje usne može imati iste rezultate kao i depilacija voskom - sporiji ponovni rast i na kraju manje dlačica na tom području. Iako čupanje može potrajati malo duže nego depilacija celog područja voskom, to je još jedna dobra opcija za ove dlačice. Držite kožu napetom i čupajte u smeru rasta dlačica, to može biti drugačije za svaki deo vaše gornje usne - savetovala je.

foto: Profimedia

Spojene obrve

Mnogi će se koristiti pincetom kako bi se rešili dlačica između obrva, a Fides kaže da je to sasvim u redu.

- Dlačice u sredini obrva mogu se razlikovati od onih koje rastu uz obrve. Na manjem području dlačice mogu da rastu u različitim smerovima, obično uzrokovane načinom na koji spavate. Takođe mogu da izrastu deblje i tanje po celom delu, što znači da je koncentracija nužna za uklanjanje svih dlačica - napominje.

Nožni prsti

Ako ste primetili da su vam nožni prsti pomalo dlakavi, i tu se možete koristiti pincetom.

- Dlačice na nožnim prstima potpuno su normalne i uobičajene, a možete ih ukloniti ako želite. Obično rastu prilično guste i grube, ali rastu istim tempom kao i dlake na nogama, što je oko 4 nedelje. Držite svaki nožni prst prema dole ravno i hvatajte jednu po jednu dlaku, u smeru rasta, i uklonite je direktno iz korena - savetuje ekspertkinja.

Zglobovi

Ako imate dlake koje vam smetaju na zglobovima prstiju, takođe možete da ih počupate.

- Dlake na zglobovima ili prstima obično su prilično fine, pa preporučujem korišćenje pincete za uklanjanje i najfinijih dlačica, ali nežno. Nemojte žuriti jer slomljene dlačice dovode do bržeg i neravnomernog ponovnog rasta - napominje ona.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

