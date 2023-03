PARTNER JE BIO NA VAZEKTOMIJI, A JA SAM OSTALA TRUDNA! Žena progovorila o JEZIVOJ PREVARI: Mislila sam da će me svi mrzeti!

Bivši partner Britanke Kolin Grinvud (49) lažirao je vazektomiju i ona je zatrudnela. Ona je otkrila da je zabrinuta kako će on misliti da ga je prevarila nakon što je ostala trudna sa njegovim detetom.

Kolin je ispričala kako ju je više od dve godine varao muškarac koga je volela, koji ju je naveo da veruje da je on razvedeni vatrogasac po imenu Džejms Skot. Ali nakon što se verila i rodila njegovo dete, otkrila je da je sve o njemu zapravo laž, uključujući njegovu dijagnozu raka, vazektomiju, pa čak i posao...

Ispostavilo se da je njen partner zapravo oženjeni otac troje dece po imenu Greg Vilson, čija je druga porodica živela malo dalje. Kolin je objasnila da je posle šest meseci zabavljanja zatrudnela. Ali više nije želela decu jer je ranije 'imala komplikacije', pa je odlučila da prekine trudnoću.

- Zato što je on navodno imao dve devojčice, a kao i ja i nisam želela da imam više dece jer sam imala komplikacije. Tako smo došli do teške odluke da je verovatno najbolje da prekinem trudnoću - kaže Kolin.

Džejms joj je tada rekao da je otišao na vazektomiju i pokazao joj ožiljak.

- Kretao se i rekao da je jako bolno. Videla sam nešto što je ličilo na modricu, nisam prišao i pogledao, ali je imao zavoj, osetio je neprijatnost – dodaje. Prema britanskoj Nacionalnoj zdravstvenoj službi, jedan od 2.000 muškaraca može postati plodan nakon vazektomije, ali Džejms, kaže, nije imao 'nula sperme'.

- Pokazao mi je lekarski izveštaj koji pokazuje da ima nizak broj spermatozoida, jer sam se pre toga toliko plašila, mislim, pazili smo, ali sam ostala trudna i moglo bi da se ponovi - objašnjava ona.

Mislila je da je to toliko nesebično to što je uradio, imao je 44 godine, pokazao joj je nalaze, ali dva meseca kasnije ponovo je zatrudnela.

- Zgrozila sam se, uplašila sam se da cela njegova porodica i prijatelji ne pomisle da sam ga prevarila, jer biste svi imali slična pitanja, zar ne? Rekao je da je to čudo, rekao je mojoj mami da je to 'originalna beba', da smo pogrešili i da se beba vratila - kaže žena.

Za Božić, Džejms ju je zaprosio, poklonivši joj njihov 'dnevnik venčanja' dok je bila u teškoj trudnoći. Plan je bio da se venčamo u decembru 2016. u Vinjard Holu, hotelu i mestu za venčanje u okrugu Daram.

- Isplanirao je celo venčanje, degustaciju torte, probu venčanice, mesto održavanja, medeni mesec - kaže Kolin. Međutim, venčanje nije moglo da se održi jer je tvrdio da mu nije dobro kada je "otkrio kvržicu na testisima", a planirao je da ide na još jedno venčanje, koje je takođe otkazao. Ona je u jutarnjoj emisiji ITV-a otkrila da sada ima knjigu o svom iskustvu pod nazivom „Igranje vatrom: istinita priča o vatrogasnoj prevari“.

Između ostalog, kao vatrogasac, ispričao joj je kako je jednom skočio sa prozora zapaljene kuće, spasavajući dete. A glumio je i bogataša. Pregovarao je o kupovini kuće vredne oko 1,5 miliona evra za svoju buduću suprugu i njihovog malog sina, a planirao je i da započne posao sa luksuznim nekretninama. Ostali planovi uključivali su otvaranje butika, restorana i hotela uz učešće slavnog kuvara Gordona Remzija...

- Verovala sam da svoj život delim sa lepim, brižnim čovekom, pravim herojem koji je rizikovao svoj život kao vatrogasac - prisećao se Kolin. Venčanje se nikada nije održalo. Na sam dan, Kolin je otkrila da je sve u vezi sa muškarcem sa kojim je planirala da provede ostatak života bila laž. 'James Scott' nije postojao. Njen dečko je zapravo bio Greg Vilson, 39-godišnjak koji nije bio vatrogasac već nezaposleni vojnik. Četiri dana u nedelji, Vilson bi ostavio Kolina tvrdeći da njegov posao u vatrogasnoj službi znači da mora da se drži podalje.

U stvari, odvezao se na kratko do Darlingtona da bi bio sa svojom ženom od 13 godina. Vilson nije ni dolazio iz bogate prodice. Njegova majka nije bila sportski agent koji živi na jugu Francuske, kako je tvrdio. Bila je penzionisana radnica u vrtiću iz Sanderlenda. Vilson je lažirao bankovni izvod da bi pokazao 2 miliona evra na njegovom računu - sve je to deo trike da se Kolin i njena sestra nateraju da mu predaju više od 50.000 evra. Sve je to bila laž... Ali to nije bio najgori deo. Kada je stepen obmane izašao na videlo, Kolin je shvatila da je i ona bila prevarena da mu rodi dete - Vilson je lagao da je imao vazektomiju.

Porođaj se umalo završio kobno za Kolin i njihovog sina Čarlija, koji je rođen pre vremena: Kada su Vilsonove laži konačno razotkrivene, on je jednostavno predao bebu i odvezao se, rekavši da će se „vratiti za minut“.

Sada, dok Vilsonu počinje šestogodišnju zatvorsku kaznu za zločine koje je sudija suda u Daramu opisao kao 'neverovatno' okrutne i arogantne, ona je otkrila kako su laži uništile njen život i bacile senku na život njenog sina.

- Jedna od najtežih stvari koje ću morati da uradim u budućnosti je da sednem sa svojim divnim sinom i objasnim mu strašnu istinu o prevari njegovog oca - rekla je ona.

Kao i mnoge moderne romanse, i ova je počela na mreži, kada se par upoznao na veb stranici u septembru 2014. Vilson je koristio profil „Vatrogasac J“, tvrdeći da je Džejms Skot i da radi za vatrogasnu i spasilačku službu okruga Daram i Darlington. To je bilo pretvaranje koje je trajalo do februara 2017, kada je prevario ne samo Kolin već i njenu porodicu i prijatelje. Ona je bila sedam godina starija od njega, radila je u agenciji za iznajmljivanje i iza sebe je imala dva propala braka.

Vilson bi koristio svoj posao da opravda zašto nije mogao da bude sa njom sve vreme, tvrdeći da su ga njegove smene držale u vatrogasnoj stanici. Rođen u Sanderlendu, zapravo se oženio 2002. On i njegova supruga imali su tri sina, a porodica je u početku živela u Nemačkoj, gde je on bio u vojsci.

- Bili smo mladi i srećni i život je bio zabavan, a onda se sve promenilo - rekla je njegova supruga, koja je želela da ostane anonimna.

Odslužio je jednu šestomesečnu turneju u Iraku, ali je kasnije medicinski otpušten zbog posttraumatskog stresnog poremećaja. Vojsku je napustio uz isplatu odštete od oko 100.000 evra, a to je potrošio godinu dana. Sve je potrošio na sebe, dobrim delom da vrati dugove. Ali voleo je blistavu odeću, dizajnerske satove i automobile. Voleo je da se igra velikog čoveka. Taj novac mu je dao ukus brzog načina života i učinio je sve što je mogao da bude uspešan, a da zapravo ništa ne radi i nikada ne zarađuje ništa od onoga što je imao.

- On je narcis koji se zabavlja misleći da je pametniji od svih, da može da prevari bilo koga jer je najpametniji momak na svetu. U stvari, on je samo surov i bolesno sebičan - dodala je ona.

Sa željom da živi bogat život i nema načina da ga finansira, Vilson je rekao svojoj ženi da je dobio posao radeći noćima u golf klubu. U stvari, imao je Coleen na vidiku. On je svojoj novoj devojci Kolin priznao da je ranije bio oženjen, ali je tvrdio da se njegova bivša supruga preselila u Teksas sa decom. Hvalio se i svojom hrabrošću na poslu. Zanimljivo je da ga Kolin i danas zove lažnim imenom pod kojim ga je oduvek znala.

- Čula sam priču o Džejmsu, koji je sa malim detetom skočio kroz prozor zapaljene zgrade, spasao mu život i slomio kičmu pri padu - prisetila se ona u izjavi pripremljenoj za sudsko ročište. Čak je videla i zahvalnicu od dečaka, i zahvalnicu od roditelja deteta. Ove laži su se ubrzo proširile na njihov lični život.

Duboko sumnjičava posle svih događaja, Kolinina sestra je ta koja počinje da kopa po Vilsonovoj prošlosti. Ona je otkrila da venčanje nikada nije bilo rezervisano na mestu održavanja. Na dan venčanja, njena sestra se suočila sa Vilsonom dok su se on i Kolin vraćali kući iz supermarketa. Vilson je istovario kupovinu i predao bebu jednoj od Kolinovih ćerki. Zatim je ušao u auto, rekavši da će se vratiti za minut, i odvezao se. Nikad se nije vratio. Obaveštena je policija i Vilson je uhapšen.

U januaru se izjasnio krivim po osam tačaka za prevaru, dve tačke za falsifikovanje i po jednoj tački za pretvaranje kriminalne imovine i izradu lažnog izvoda iz matične knjige rođenih. Njegova krivična dela prevare su iznosila nešto više od 100.000 evra.

- Šok, povređenost i nevericu koju sam osetila izuzetno je teško opisati rečima - rekla je Kolin sudiji pre izricanja presude.

Pošto Džejms Skot, čovek koga je volela, nikada nije postojao, osećala se krajnje sažaljivo. Ove emocije su bile uravnotežene rastućim osećajem gluposti i poniženja koje je osećala, prenosi Dejli mejl.

- Stizali su telefonski pozivi i pisma, tražeći dugove koje je Džejms napravio, a ja sam se zatekla kako objašnjavam situaciju iznova i iznova... Osećala sam se kao potpuna budala - priznaje ona.

Neki će se zapitati kako se Vilson tako dugo izvlačio. Ali istražni službenik, detektiv policajac Kris Bentam, rekao je da je on najubedljiviji prevarant na koga je ikada naišao.

- Za 23 godine rada u policiji, nikada nisam naišao na čoveka koji je toliko manipulativan kao Greg Vilson - rekao je on. On je kompulzivni lažov koji nije pokazao apsolutno nikakvo kajanje, dodaje detektiv. Sa njim se slaže i njegova prva žena.

- Mnogi će se iznenaditi koliko dugo nisam shvatala kakav je. Ali bio je toliko manipulativan i kontrolisan da nisam shvatala koliko mi uništava život. Njegov odnos prema meni i momcima je bio užasan. Drago im je što je otišao u zatvor. Nikada više ne želim da ga vidim niti čujem - rekla je ona.

