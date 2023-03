GOVORILI JOJ DA SE UBIJE ZBOG VIŠKA KILOGRAMA, A SADA KAD JE SMRŠALA PAKAO: Devojka gubi pratioce jer je počela da živi ZDRAVO!

Dizajnerka bikinija i manekenka Karina Irbi (33) iz Australije otkrila je kako je izgubila neke od pratilaca na društvenim mrežama, i to samo zato što je smršala.

Karina je bila poznata po svojim objavama koje promovišu obline ženskog tela. Međutim, sada je počela da deli postove za mršavljenje i nekim od njenih pratilaca se to nije dopalo i oni su prestali da prate njen profil.

- Javilo mi se mnogo devojaka i reklo mi da sada kada više pričam o hrani, zdravlju i treningu, moraju da prestanu da me prate. Poštujem i cenim svačije mišljenje, ali želim i da se poštuju moje odluke - rekla je Karina.

- Poslednjih 18 meseci borim se sa zdravstvenom anksioznošću i to me je navelo da steknem neke prilično toksične i nezdrave navike. Međutim, nakon razgovora sa stručnjakom o mojim poteškoćama, uspela sam ponovo da se pokrenem. Ako neko želi da smrša, to je u redu. Ako neko želi da se ugoji, i to je u redu. Ako neko želi da radi na svom mentalnom zdravlju, i to je u redu. Na kraju krajeva, nečija lična odluka ne mora da utiče na vas – dodala je ona.

Iako su je neki pratili, mnogi su je podržali, piše Dejli star.

Podsetimo, u prošlosti su ovoj manekenki stizale brojne neprijatne poruke u kojima su je vređali, govorili joj da je odvratna, da ne izgleda lepo i da treba da se ubije.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:17 ZA 12 MESECI SLEDILA OVIH 9 TRIKOVA ZA MRŠAVLJENJE I SKINULA VIŠAK SALA: Kilogrami sigurno idu dole ako ih se pridržavate (VIDEO)