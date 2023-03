OKRENITE SE SEBI, SVOJOJ SREĆI I MIRU: Izaberite knjigu koja će vam u tome pomoći!

Savremeni svet je toliko turbulentan da je počelo da vam ozbiljno smeta to što nemate mogućnost za svojih 5 minuta mira. Uvek jurite da celom svetu udovoljite i počinjete polako da gubite snagu i volju da funkcionišete u tom svetu. Probali ste da nađete svoj mir uz neku seriju ili film, ali nije to to jer nekako i dalje traže od vas neku fokusiranost. Zato je idealno rešenje da probate sa čitanjem, jer knjiga od vas ne traži ništa, a daje nemerljivo mnogo. Uče nas da nema ničeg lepšeg nego kada otvaramo vrata raznih svetova i putujemo kroz sve te simbole i životne pouke.

Kako da privučete sreću - Džozef Marfi

foto: Promo

Motivacioni pisac i učitelj Džozef Marfi pokazuje nam koliko je jednostavno dosegnuti život kakav želimo i zaslužujemo. Ova dragocena knjižica daće vam snagu i nadu, pomoći će vam da se oporavite od prošlogodišnje krize i dočekate budućnost s mirom i radošću. Klikom OVDE možete naručiti knjigu po ceni od 580 rsd ili pozivom na broj 011/442-05-02.

Srećan novac - Ken Honda

foto: Promo

Naučite kako da se prema novcu odnosite kao prema rado viđenom gostu, dopuštajući mu da dolazi i odlazi s poštovanjem i bez ljutnje; shvatite i poboljšajte emocionalnu finansijsku inteligenciju; razbijte mit o oskudici i prihvatite proces davanja novca, a ne samo primanja. Najpoznatiji japanski guru za lični razvoj kroz ovu knjigu nas uči kako da dosegnemo duševni mir kada je u pitanju novac. Klikom OVDE naručite knjigu po ceni od 740 rsd ili pozivom na broj 011/442-05-02.

Odgovor je u vama - Lujza Hej

foto: Promo

Na ovim stranama verovatno ćete naći i aspekte svog života. Kako nam autorka kaže, ona veruje da da nam čitanje o tuđim izazovima i težnjama omogućava da sebe i svoje probleme sagledamo iz drugačijeg ugla. Nešto što smo naučili od drugih ponekad nam pomaže da uvedemo promene u svoj život. Nada se da ćete, zahvaljujući ovoj knjizi, shvatiti da i sami imate u sebi snage za promenu i otkrivanje svojih rešenja – to jest da potražite odgovore koji su u vama. Klikom OVDE naručite knjigu po ceni od 880 rsd ili pozivom na broj 011/442-05-02.

Život ispunjen svetlošću - Dr Džejkob Izrael Liberman

foto: Promo

U knjizi Život ispunjen svetlošću dr Džejkob Izrael Liberman povezuje naučna otkrića i svoju kliničku praksu i iskustva da bi nam pokazao kako nas ta blještava inteligencija koju nazivamo „svetlost” bez napora vodi ka zdravlju, radosti i životu ispunjenom smislom. Klikom OVDE naručite knjigu po ceni od 880 rsd ili pozivom na broj 011/442-05-02.

Put ka zdravlju - Abi Vin

foto: Promo

Knjiga Put ka zdravlju divan je, temeljan i praktičan vodič koji će nam pomoći da otpustimo sve one teške energije koje nas sprečavaju da uživamo u životu. Ona predstavlja izvrstan izbor za sve one koji su posvetili život tome da svojim prisustvom svet učine boljim mestom. Klikom OVDE naručite knjigu po ceni od 880 rsd ili pozivom na broj 011/442-05-02.

* Klikom OVDE možete pogledati celokupnu ponudu raznovrsnih knjiga i popularnih

naslova!

** Poštarina je besplatna za iznos preko 2.000 dinara.

Promo tekst