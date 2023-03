ŽELITE DA NORMALIZUJETE KRVNI PRITISAK? Na OVAJ prirodan način očistite krvne sudove!

Ako se često susrećete sa nesanicomi slabošću, ponekad osećate i zujanje u ušima, onda je vreme da za svoje zdravlje nešto preduzmete. Vratite se na pravi put i vodite računa o sebi. U tome mogu da vam pomognu prirodni preparati. Preporučujemo vam Cardioxal - 100 % prirodan, biljni preparat prvenstveno namenjen čišćenju naslaga u krvnim sudovima i kardiovaskularnom sistemu.

Pored toga što čisti naslage u krvim sudovima i kardiovaskularnom sistemu znatno poboljšavajući celokupno zdravstveno stanje organizma, Cardioxal normalizuje krvni pritisak i vraća elastičnost krvnim sudovima.

foto: Promo

Aktivni sastojci gloga i matičnjaka povoljno deluju na normalizovanje srčanog ritma a u slučaju hipertenzije ili hipotenzije povoljno deluju na normalizovanje krvnog pritiska.

Seme mirođije čisti krv i razara masne naslage. Upotreba imele takođe doprinosi poboljšanju cirkulacije i opšteg stanja u slučaju zakrčenosti krvnih sudova, kao i normalizaciji krvnog pritiska, bilo da je on snižen ili povišen: aktivni sastojci imele podstiču cirkulaciju što dovodi i do bolje ishrane i jačajanja samog srčanog mišića i time dovode do ravnoteže i otklanjanja i propratnih tegoba kod pojava visokog i niskog pritiska, kao što su:

Nalet krvi u glavu,

Uzbuđenja,

Vrtoglavica,

Glavobolja i

Zujanje u ušima.

NAČIN UPOTREBE:

Dve kafene kašičice preliti šoljom ključale vode. Ostaviti da odstvoji 30 minuta. Pije se 2-3 puta dnevno po jedna šolja rashlađenog čaja. Preporučeno vreme konzumiranja je minimalno 3 meseca.

OVDE možete poručiti Cardioxal po ceni od 3.600 rsd. Iskoristitie i akciju - ako poručite dva cena iznosi 4.200, za poručena tri je 5.200 rsd, a za poručena četiri proizvoda cena je 6.200 rsd.

Promo