POČELA DA SEDI SA 9 GODINA I NAZIVALI SU JE BABOM ZBOG TOGA: Bilo je sramota, pa se se farbala, a sada joj je kosa BELE BOJE! FOTO

Zoi Miola (25) iz Konekitikata a u SAD-u bila je nesigurna u svoju jedinstvenu boju kose, i samo je želela da uklopu u društvo koje je vređalo i nazivalo "babom".

Zoi je sa devet godina dobila svoj prvi sedi pramen kose i molila je majku da joj farba kosu. Do 21. godine njena seda kosa porasla je do ramena pa je morala da ošiša preostalu tamnu kosu.

Sada voli svoj jedinstveni izgled i šali se s dečkom, Metom Grifinom (32), da su oni 'vatra i led' jer je on riđ.

- Sada ne mogu biti ponosnija na svoju kosu. Nisam to uvek prihvatala i nisam imala samopouzdanja u vezi s tim. Sada je to moja osobina koja me definiše. Sada to volim. Mnogi misle da je u pitanju farba, ali zapravo je to moja prirodna boja, rekla je Zoi.

Njen otac, Ralf (52), prvi je put na njoj primetio sedi pramen kada je imala devet godina.

- Sećam se tog trenutka. Moj tata je pronašao sedu dlaku i izbezumio se. Pitao se šta se to događa sa mnom - dodaje.

Ralf je prve sede dobio s 12 godina, a njena baka EniHogan, svoju prvu sedu dlaku na glavi videla je s 14 godina.

- Moj otac me uvek podsećao na to koliko je lepa naša seda kosa. Prve sede je dobio rano, a potpuno je osedeo u svojim ranim 20-ima - kaže Zoi.

Ispričala je za "Daily Star" da je tokom odrastanja, naročito u tinejdžerskom dobu, bila jako nesigurna zbog sede kose i da je nagovorila majku da joj redovno farba kosu.

- Kasnije sam upisala umetničku školu pa je svaka boja kose bila prihvaćena. Bila sam 50% seda dok sam bila na fakultetu. Posle šest meseci moje su šiške potpuno sede. Do 21. seda kosa mi je toliko porasla da sam morala da ošišam deo koji je bio u boji. Nisam se odmah navikla na potpuno sedu kosu. I dalje je to bio šok - objašnjava i kaže da je sada 90% seda.

Jasno joj je zašto je osedela rano jer u pitanju u genetska predispozicija jer su i njen otac i baka takođe rano počeli da sede.

- Kosu ne perem više od jednom nedeljno. Pazim šta stavljam na nju. Ne štedim na proizvodima. To je moja najbolja karakteristika pa ću se pobrinuti da bude u top formi jer je inače suva - istakla je.

(Kurir.rs/BlicŽena)

Bonus video:

00:52 Otišla kod frizera, kosa počela da joj otpada usred tretmana