BAKA JE PUNA TETOVAŽA I PIRSINGA, A LJUDI SU NEMILOSRDNI PREMA NJOJ: Kažu da je to ODVRATNO i da treba da me bude sramota (FOTO)

Baka iz Australije ima dosta tetovaža i pirsinga na svom telu. Voli i da se pokazuje u dekoltovanim haljinama i ne razume ljude koji imaju potrebu da je vređaju samo zato što ne izgleda kao svi drugi.

foto: Printscreen/TikTok

Na TikToku je progovorila o svom iskustvu, a posebno je šokirala neznanka koja joj je prišla i zasula je uvredama.

foto: Printscreen/TikTok

- Bilo je to zbilja frustrirajuće iskustvo s vrlo nepristojnom ženom, koja je očito smatrala potrebnim da komentariše moj izgled. Prišla mi je i rekla: "Trebalo bi da vas je sramota, to je odvratno, izgledate odvratno" - prisetila se ova baka koja se na TikToku predstavlja kao @sweetheartnan66.

foto: Printscreen/TikTok

Ponekad joj se, kaže, ljudi podsmevaju zbog odabira odeće i šarenih tetovaža.

- Pitam se, kako se usuđuju. Neki ljudi treba da odrastu, da se opamete i da prestanu da budu tako nepristojni. Ozbiljno, to nije potrebno. Zašto jednostavno ne mogu da prihvate da je to samo jeb... tetovaža? Bože, pa nije tako loše - rekla je u jednom od videa.

foto: Printscreen/TikTok

- Jako sam zgrožena ljudima i njihovim stavovima prema tetovažama, piercinzima i grudima. Mnogi muškarci bulje u moje grudi i to je tako neprijatno. Osećam se dobro u svojoj koži, osećam se dobro u odeći koju biram, volim ko sam. I onda se nađu pojedinci koji me vređaju. To je frustrirajuće - pojasnila je kako se oseća.

foto: Printscreen/TikTok

Ipak, mnogima se sviđa njen stil, a posebno činjenica da je jedinstvena i svoja.

foto: Printscreen/TikTok

Netko je komentarisao: "Sve buduće generacije izgledaće kao ti. Ne znam u kakvom svetu živi ta žena koja te izvređala, ona je zapravo odvratna. Meni izgledaš neverovatno", prenosi Mirror.

(Kurir.rs)

