MOJ MUŽ SPAVA S DRUGIM ŽENAMA I TO MI NE SMETA: Govori mi kako da se OBLAČIM, ja sam DOMAĆICA i radim sve da bude SREĆAN

Monika Haldt (37) iz SAD je ponosna supruga dve godine starijeg Džona, bez obzira na to što vodi ljubav sa drugim ženama jer su joj suprug i njegovo zadovoljstvo su na prvom mestu, a ona obožava da bude "pokorna domaćica".

- Kad je on srećan, srećan sam i ja. Volim da vidim svog muža srećnog i mislim da u tome nema ništa loše. Mislim da su muškarci i žene različito stvoreni i da zaista nema ništa loše u prihvatanju te činjenice, niti ima nešto ponižavajuće u tome. Tako smo živeli vekovima, a tek sada ljudi mrze ovakav način života - kaže Monika i dodaje:

- Što se tiče spavaće sobe, ja sam veoma pokorna, a on je dominantan. Volim kad muškarac preuzme inicijativu i uzme šta hoće. Uvek sam mu na raspolaganju i to mi se sviđa - napomenula je ona i dodala da njen suprug uvek pazi na njene potrebe i želje, a to joj je veoma privlačno. Kako kaže, ne smeta joj što ima intimne odnose sa drugim ženama dok ona čisti po kući.

- Njegovo spavanje sa drugim ženama je zaista mali deo našeg odnosa. Nemam ništa protiv - rekla je, a Džon je dodao:

- Monika je kul sa tim, a ja sam takođe bio kul sa tim. Mislim da bi mnogi muškarci voleli da žive tako. To nam je u genima, tako smo programirani.

Monika ističe da je mnogi osuđuju zbog života koji je izabrala i dodaje da ona ne vidi ništa loše.

- Jednom mom bivšem momku se ta ideja nije dopala i zato je sada bivši. Takođe, žene mogu da mi kažu da sam luda ili da treba da me bude sramota od žena sa kojima on vodi ljubav, ali mene nije briga. To je moj život i volim ga takvog kakav jeste - objašnjava Monika koja smatra da bi se ljudi manje razvodili kada bi živeli kao njih dvoje.

- Ljudi su danas toliko nesrećni da uvek traže sledeću uzbudljivu stvar. Pa, zašto jednostavno ne prihvate ono što jesu, sebe onakvima kakvi su stvoreni da budu? Imali bismo manje razvoda i mislim da bi ljudi generalno bili srećniji - rekla je Monika.

(Kurir.rs/MONDO)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA