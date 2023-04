IMAM 19 GODINA I ŽIVIM U SVOM AUTU, TUŠIRAM SE U TERETANI: 7.400.000 ljudi videlo kako devojka preživljava i šta joj je problem

Dejra Rejnoso (19) je otkrila kako živi u svom automobilu zato jer joj to omogućuje da vidi svet.

Naime, na TikToku je prenela deo u kom deli svoj neobičan životni prostor i prikupila preko sedam miliona pregleda.

- Živim u svom autu kao 19-godišnjakinja. Nemojte da projektujete svoje strahove na mene. Svijet je moja školjka - napisala je na svom TikTok profilu.

Na snimku je pokazala kako spušta zadnje sedište automobila koje postaje krevet, a za greanje koristi vreću za spavanje.

Inače, Dejra na Instagramu vodi posao sa polovnom odećom, a u videu je pokazala i prekrasne lokacije uz koje se budi i mirna mesta na kojima može da vežba jogu.

Za spremanje hrane koristi peć za kampovanje, a ima i uređaj za pripremanje kafe. Teretanu koristi za održavanje forme, ali i za tuširanje, pranje zuba i pijenje sveže vode.

Ipak, nije sve tako savršeno jer je pokazala kaznu za parkiranje koju je dobila za parkiranje izvan kampa u državnom parku.

U sledećem videu objasnila je više o svom životu i zašto je odlučila da živi u automobilu.

- Živim u svom autu jer to želim. Zašto ne? Svako može da živi u svom automobilu iz bilo kog razloga. Jako sam zahvalna na teretanama koje rade 24/7. Imam gde da se istuširam, vežbam i radim svoj posao. Tamo sam takođe prala i sudove, ali možete prati sudove i tako da napunite bokal za vodu u teretani i njime ga isperete - ispričala je.

Dejra je priznala da je oklevala da kaže svojoj porodici da živi u svom automobilu jer je mislila da bi njeni roditelji mislili da to nije sigurno.

- Gledala sam druge ljude na Jutjub kako to rade i pomislila da zašto to ne bi uradila i ja. Potrudila sam se da ne mislim na negativne strane života u autu. No, jasno je da postoje rizici i ja sam ih svesna - dodaje, prenosi 24sata.hr.

Najveća mana njenog životnog stila, priznala je, je to što ne može da koristi WC kad poželi.

- Ne možeš mokriti kad god to želiš, moraš to da isplaniraš - rekla je.

Čini se da je mnoge ljude zaintrigirao njen stil života, a u jednom komentaru ispod videa je pisalo: "Drago mi je što znam da nisam jedini koji živi u svom autu", dok je u drugom pisalo: "I ja sam učinila isto, samo ne po svom izboru", piše The Sun.

