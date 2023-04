OTIŠLA NA OPERACIJU POVEĆANJA ZADNJICE, PA JE POJEO BLAM: Doktor joj saopštio nešto od čega je htela U ZEMLJU DA PROPADNE! (VIDEO)

Devojka koja je odletela u Brazil na operaciju podizanja zadnjice, ostala je zapanjena kada joj je tokom pregleda pre operacije rečeno da ne može da dobije odobrenje za operaciju. Eni je na TikToku objavila video u kom je objasnila situaciju zbog koje se osećala "potpuno posramljeno" i kao da je "napravila budalu" od sebe, piše The Sun.

- Rezervisala sam termin za operaciju, odletela sam u Brazil da obavim sve svoje zdravstvene pretrage, srce, krv, sve. Nalazi krvi bili su dobri, a zatim sam otišla kod kardiologa da vidi da li je sve u redu. On je gledao u moje analize krvi koje ja nisam ni pogledala jer nisam mislila da ima ikakve potrebe. Proverio mi je srce i rekao: "Sve je u redu, samo gledam druge stvari" - ispričala je Eni u videu.

Tada ju je lekar pitao da li je pogledala krvnu sliku, na šta je ona odgovorila da nije, jer zna da je dobro. On joj je na to rekao da ne može da joj odobri ovu operaciju. Kaže kako je ona odmah mislila na najgore, odnosno da je jako bolesna. Međutim, lekar joj je tada rekao da je trudna, i to duže od mesec dana, sudeći po količini hormona trudnoće u krvi.

- Mama je sedela pored mene, a ja sam rekla da sam mislila da sam dobro jer sam uzela tabletu za dan posle. Osećala sam se tako posramljeno i šokirano - dodala je Eni.

"Dođavola, pa to je najskuplji test za trudnoću za koji sam čuo. Letovi, hotel i sve", komentarisao je jedan korisnik ispod objave. Eni je na to odgovorila: "Došla sam kući bez novca i trudna."

"Tableta za dan posle ne funkcioniše ako već ovulirate", dodala je druga osoba, a Eni je odgovorila da to treba da zapamte i devojke koje su pogledale njenu priču.

