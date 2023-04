BRED I ANĐELINA GODINAMA ŽIVELI U UKLETOJ KUĆI: Kupili je od GOSPODARICE TAME, ona zvala sveštenika da ISTERUJE DUHOVE! SABLASNO!

Priča koja se veže za ukletu kuću u kojoj su živeli Anđelina Džoli i Bred Pit prilično je jeziva, u skladu sa "epitetom".

Kuću je 1994. kupio holivudski glumac u Los Feliz oblasti u Los Anđelesu, a kasnije je u vili živeo sa tadašnjom suprugom, Anđelinom Džoli, i njihovo šestoro dece.

Prethodni vlasnik kuće bila je Kasandra Piterson, poznata kao Elvira Gospodarica tame, koja je u novom intervjuu otkrila da se iselila iz te vile devedesetih jer je kuća bila "opsednuta duhovima".

foto: EPA/EFE/Chris Pizzello / POOL

Piterson je objasnila da su ona i njen bivši muž razgovarali sa glumcem: "Samo smo ga upozoravali da se mnogo čudnih stvari događalo u kući otkako smo se uselili. I bio je vrlo uzbuđen zbog toga. Mislio je da je to stvarno super".

Prema Elvirinim rečima, čudne stvari koje su se dešavale u toj kući nisu bili samo neobični zvukovi: "Videla sam ljude kako hodaju na spratu, stvarne ljude koji samo hodaju. Jednom je duh sedeo dole ispred kamina, jednom je ušao u moju spavaću sobu i potom izašao iz prostorije. Videli smo osobu kako pluta okolo na dnu bazena, takve stvari".

Elvira je poručila da je svesna da priča deluje "ludo", ali takve stvari se njoj dešavaju.

Situacija je postala toliko ozbiljna da je pozvala sveštenika da izvede egzorcizam u kući, piše foxnews.com.

Dok se borila sa svim tim, Bredu to nije nimalo smetalo, bio je oduševljen njenom pričom. "Mislim, nema mnogo kupaca za koje bi to bila prodajna tačka, ali on je rekao: 'Oh, to je tako super'. Volim što je toliko cenio kuću", dodala je.

foto: HEM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Glumac očigledno nije verovao u duhove, ili... I bio je oduševljen arhitekturom vile.

Elvira je vilu od prethodnog vlasnika kupila za 1.7 miliona dolara, investitori su tada razmišljali da je sruše.

Deca Breda i Anđeline odrasla su u toj kući, glumac ju je prodao prošlog meseca za 40 miliona dolara.

(Kurir.rs/ Blic žena)

