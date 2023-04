MILICU VERENIK OSTAVIO PRED VENČANJE JER JE IMALA 136 kg: U njoj je tada proradio INAT, a o njenoj TRANSFORMACIJI se i dalje priča

Milicu Đukanović prošle godine ispričala je kako ju je verenik ostavio mesec dana pre svadbe i kako je tada u njoj proradio inat i rekla je sama sebi "Sada ima da smršaš. Za osam do devet meseci ima da budeš stara, nasmejana Milica" i tako je i bilo. Svoju životnu priču iznela je na televiziji "Prva".

Milica se transformisala kroz devet meseci. Imala je 136 kilograma, a uspela je da izgubi 70. Bilo joj je teško, naročito na treninzima jer je u startu krenula da vežba sa tako velikom kilažom. Tada bi pomislila "Bože, ne mogu, umreću", a onda bi u njoj proradio bes i dobila bi motivaciju, koja joj je pomogla da smrša i dovede svoju liniju do savršenstva.

Objavljivajući videe pre i posle transformacije, Milica je ubrzo postala veoma popularna na TikToku gde je prate preko 70.000 ljudi. Njeni snimci prošle godine dostigli su milionske preglede.

Međutim, Milici nije ovo prvi put da skine drastično kilograme. Ona se nakon prekida bavljenja sportom pre 7, 8 godina ugojila do 117 kilograma, ali nakon čega je za pet mseseci izgubila 52.

Kako je znala kako njeno telo funkcioniše, Milica je osmislila sama sebi plan ishrane i tako uspela da skine preko 50 kilograma.

Pored teških perioda, Milica je sada zadovoljna devojka koja je populana i na Instagramu, gde motivacijom i planom ishrane pomaže mnogima u borbi sa viškom kilograma.

Milica Đukanović bila je gost prošle godine u jutarnjem programu televizije "Prva" u kojoj je otvoreno govorila o transformaciji, ne samo fizičkoj, već i mentalnoj.

- Dugo sam se bavila tenisom, a onda sam prestala. Po dolasku u Novi Sad zbog studija više se nisam toliko kretala, uglavnom sam sedela i učila, i naravno jela. Prvi put sam se jako ugojila i imala sam 117 kilograma. U prvom krugu uspela sam da skinem 52 kilograma za pet meseci. Međutim, iako sam održavala moju kilažu od 65 kilograma, ušla sam u vezu i kako to biva, devojke se opuste. Ja sam se opustila jer smo imali malo više problema u vezi. Prepustila sam se smrtnom neprijatelju hrani i tako sam došla do 135 kilograma. Trebalo je da se venčamo, ali desio se taj raskid pred svadbu, ispričala je Milica.

Iako nije želela da ulazi u dublje razloge zašto nije "presekla na vreme" i promenila svoj život pre nego što je došlo do visoke kilaže, posle raskida odluka je pala da se ipak vrati sopstvenim prioritetima.

- Bio mi je povređen ego. I iste sekunde sam krenula u borbu proti mojih kilograma i pronašla sam trenera i odmah se angažovala oko tretmana da ne bih morala da skidam višak kože. Postavila sam sebi cilj. Želim samo da kažem jer su mi pisali da sam išla na operaciju želuca i skidanje viška kože, da je sve išlo prirodnim putem. Ishrana, treninzi i tretmani. Bilo je potrebno devet meseci, dodaje Milica.

I pored fantastične transformacije i podrške, Milica je rekla da je bilo žena koje su je kritikovale.

- Kritikovali su me što sam baš tada odlučila da smršam, zašto se nisam trudila da izgubim na kilaži dok smo još bili zajedno. Ali, to je bio jedan od razloga. Meni on više nije sfera interesovanja, ali tada je to bio povod da se pokrenem. Posle sam shvatila da sve što radim treba da radim isključivo zbog sebe. Kad vidim fotografije pre i posle kažem - Milice, ti nisi normalna, šta se sebi dozvolila, zaključila je Milica.

